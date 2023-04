Biglietti Inter-Milan Champions League, i prezzi/ Vendita al via per gli abbonati

E’ scattata la vendita per i biglietti della sfida fra Inter e Milan, gara valevole per la semifinale di ritorno di Champions Laegue, in programma martedì 16 maggio alle ore 21:00 in quel dello stadio San Siro. Un euroderby che ha il sapore d’altri tempi quello in programma al Meazza e che vede finalmente il ritorno del calcio italiano da protagonista nelle coppe. Si tratterà di una gara molto importante in quanto decreterà il ritorno di una squadra italiana nella finale di Champions League in programma il 10 giugno ad Istanbul, il ritorno di un club nostrano dopo la Juventus nel 2017.

Per quanto riguarda i biglietti di Inter-Milan, la società nerazzurra ha fatto sapere che la vendita “avverrà esclusivamente online sul sito Inter.it in tutte le fasi. I biglietti partiranno da 69 € per il secondo e terzo anello verde, nella prima fase dedicata alla conferma posto degli abbonati”. La prima fase è scattata nella giornata di ieri, dalle ore 16:00, e come da copione ha riguardato gli abbonati al club nerazzurro che hanno il diritto alla prelazione: fino alla mezzanotte di lunedì 1 maggio potranno confermare o meno il proprio posto anche in vista della gara di Champions League Inter-Milan.

BIGLIETTI INTER-MILAN CHAMPIONS LEAGUE: VENDITA LIBERA DALL’8 MAGGIO

Dalle ore 10:30 di martedì 2 maggio, fino alla mezzanotte dello stesso giorno, sarà invece il turno degli abbonati il cui posto occupato solitamente in campionato è riservato all’Uefa o alla squadra ospite, precisamente i settori R-S di primo anello rosso, 160-162-166-172 nel primo anello arancio, 268-270 nel secondo arancio e tutto il secondo anello blu. Tutti gli interisti in possesso di un abbonamento di questo tipo potranno scegliere un altro posto fra quelli ancora a disposizione al miglior prezzo garantito.

Ogni abbonato potrà acquistare fino ad un massimo di due tagliandi, poi da giovedì 4 maggio, sempre dalle 10:30 alla mezzanotte, toccherà ai Soci Inter Club, che invece potranno acquistare fino a 4 biglietti ad ordine. Venerdì 5 sarà la volta dei titolari di tessera SiamoNoi, con la possibile di acquistare due biglietti a testa, e infine, da lunedì 8 maggio, scatterà la vendita libera dei biglietti, ovviamente quelli restanti. I prezzi dei biglietti per Inter-Milan di Champions League andranno dai 69 euro del secondo e terzo anello verde, fino ai 399 euro per la poltroncina rossa centrale











