Biglietti Milan-Inter Champions League: quali prezzi?/ Al via da oggi la prelazione: le info per aquistarli

BIGLIETTI MILAN-INTER CHAMPIONS LEAGUE, INIZA LA PRELAZIONE: CHI PUÒ ACQUISTARLI OGGI?

E’ scattata oggi la vendita dei biglietti del derby fra Milan-Inter di Champions League. A partire dalle ore 12:00 è stata aperta la vendita agli abbonati rossoneri in vista appunto del match che si disputerà il prossimo 10 maggio in quel dello stadio San Siro e che vedrà i campioni d’Italia uscenti giocare in casa. Chi vorrà acquistare un biglietto ed ha già l’abbonamento alla Serie A, dovrà confermare la propria presenza entro le ore 23:59 di oggi, lunedì 24 aprile 2023. Esclusi da questa fase gli abbonati del secondo anello verde nonché i settori Uefa, che potranno scegliere comunque un altro posto a partire dalle ore 12:00 di giovedì prossimo, 27 aprile 2023, fino alle ore 23:59 dello stesso giorno.

Diretta/ Az Alkmaar Hajduk Spalato (risultato finale 5-0): la Youth League è olandese

La terza fase dei biglietti di Milan-Inter scatterà quindi sabato prossimo, 29 aprile, per i possessori della tessera Cuore Rossonero, e infine la vendita libera per tutti gli altri, ma solo nel caso in cui dovessero rimanere dei posti a disposizione, cosa non scontata tenendo conto che i tifosi del Milan stanno seguendo la squadra quest’anno come non mai in campionato, e ovviamente non vorranno mancare al prestigioso appuntamento della Champions League, in programma fra poco più di due settimane a questa parte.

Biglietti Finali Champions, Europa League e Conference 2023/ Prezzo e dove comprarli

COME ACQUISTARE I BIGLIETTI MILAN-INTER CHAMPIONS LEAGUE: QUANTO COSTANO? ECCO I PREZZI!

Per quanto riguarda la vendita libera, sarà permesso il cambio di nominativo una volta per tagliando, mentre per i tifosi ospiti, quindi quelli dell’Inter, sarà riservato il secondo anello verde, gestito completamente dalla compagine nerazzurra. Sale quindi altissima la sfida per l’EuroDerby, una gara che decreterà il ritorno in finale di una italiana dopo sei anni dall’ultima volta, leggasi la Juventus contro il Real Madrid.

L’ultimo derby fra Milan e Inter di Champions aveva portato a ben 200mila richieste ed è probabile che anche in questa occasione si arrivi ad un numero di richieste simili alla luce di quanto sia alta la febbre per la stracittadina meneghina e che vede finalmente protagoniste nel calcio europeo le due squadre lombarde dopo anni di magra. Per quanto riguarda i prezzi, infine, ancora tutto tace ma se si prende in considerazione la sfida Milan-Napoli di Champions, i tagliandi andavano da un minimo di 79 euro fino ad un massimo di 439: la sensazione è che le cifre dovrebbero rimanere più o meno tali.

Diretta/ Hajduk Spalato Milan (risultato finale 3-1): rossoneri, addio Youth League

© RIPRODUZIONE RISERVATA