Biglietti Roma-Shakhtar Donetsk, amichevole Olimpico/ Info e prezzi tagliandi

Sono disponibili i biglietti per la sfida fra Roma e Shakhtar Donetsk in programma domenica prossima allo stadio Olimpico, l’ultima amichevole estiva della squadra allenata da Josè Mourinho prima dell’inizio della nuova stagione di Serie A. Stando a quanto si legge sul sito ufficiale della Lupa: “L’amichevole con lo Shakhtar Donetsk farà registrare il primo grande pienone all’Olimpico! Domenica sera sono attesi più di 60 mila spettatori!”. Del resto allo stadio romano faranno il loro debutto stagionale i nuovi acquisti Paulo Dybala, Zeki Celik, Nemanja Matic e Mile Svilar, e proprio per questo la società ha deciso di aprire anche il settore Distinti Nord Ovest, che solitamente è destinato ai tifosi delle squadre avversarie.

Come specificato sempre dal sito ufficiale dei romanisti, ogni tifoso può acquistare fino ad un massimo di quattro biglietti per ogni transazione. Inoltre, tutti coloro che si sono già abbonati alla stagione 2022-2023 della Roma, potranno usufruire di un prezzo dedicato per l’acquisto di biglietti aggiuntivi, anche se il tagliando appartiene ad un settore diverso rispetto a quello del prossimo abbonamento, fino ad un massimo di due biglietti per ogni transazione.

ROMA-SHAKHTAR DONETSK, BIGLIETTI DISPONIBILI: COME ACQUISTARLI

La via più breve per acquistare i biglietti dell’amichevole fra Roma e Shakhtar Donetsk è quella di recarsi sul sito ufficiale capitolino, leggasi AsRoma.com, e selezionare quindi la zona dello stadio interessata. I prezzi sono molto bassi, visto che per un tagliando nei Distinti Nord e Sud, si spendono 10 euro. Si sale invece a 25 euro per la tribuna Monte Mario.

Già sold out invece la Curva Sud, la tribuna Tevere, e alcuni settori della Monte Mario. Per acquistare i biglietti potrete anche telefonare al numero 06.89386000, il contact center della Roma, ma solo per l’acquisto ridotto disabili/invalidi 100%. Infine vi potrete recare presso i punti vendita di Vivaticket e la ricevitoria dello stadio Olimpico ma solo il giorno della partita.

