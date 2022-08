CALCIOMERCATO ROMA/ Wijnaldum, oggi è il giorno decisivo? Attesa fumata bianca

Telenovela che può finalmente concludersi: Georginio Wijnaldum è vicinissimo a vestire la maglia giallorossa della capitale. La trattativa, dopo qualche intoppo, può dirsi conclusa. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Wijnaldum sarà presto un giocatore della Roma. Già oggi è prevista l’attesissima fumata bianca sulla trattativa dopo che sono stati risolti i recenti problemi legati al bonus con i parigini del Paris Saint Germain. Ad oggi, però non ci dovrebbero essere più problemi. La Roma è pronta ad accogliere l’olandese, in un colpo di mercato degno di tale nome.

Cristiano Ronaldo, continui passaggi all'indietro/ Video: esperienza United finita?

Un acquisto per la Roma che porterebbe molta gioia ai tifosi giallorossi per la prossima stagione di Serie A. Qualificazione in Europa League dopo la vittoria della Conference dello scorso anno che sta facendo nuovamente rinascere, come se ce ne fosse di bisogno visto il tifo romano, l’entusiasmo per l’annata 2022/23. Andrebbe a schierarsi nella mediana a 3 con Cristante e Matic; chiaramente con compiti più offensivi dei compagni di reparto. Altra possibilità lo schieramento a 2 nel centrocampo con uno tra Cristante e Matic, a seconda dellì’idea di gioco dello Special One Mourinho, una cosa è sicura: Wijnaldum sarà centrale nella Roma.

Dazn e Serie A, gli stick per vedere il calcio in tv/ Dal Fire Tv Stick a Chromecast

CALCIOMERCATO ROMA, FLOP WIJNALDUM AL PSG, A TRIGORIA PUO’ RINASCERE

Un colpo per la Roma importante e che aumenta il tasso tecnico della rosa, già ampio dopo gli arrivi di Paulo Dybala e le conferme di Nicolò Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Tammy Abraham. Con l’olandese la Roma può veramente iniziare a pensare in grande per questo salto di qualità. Dopo una stagione deludente in forza al Paris Sint Germain, è pronto a rilanciarsi Georginio, detto ‘Gini’, Wijnaldum. Il giocatore del PSG, ma prossimo a tingersi di giallorosso, ha un grande palmares, ricco di premi: con i reds, difatti, ha vinto la Champions League del 2018-2019 con annessa Supercoppa Europea e Coppa del Mondo per Club oltre che il campionato nell’annata 2019/20.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE/ Diretta gol live score, cadono i Rangers! (2 agosto)

Un Palmares importante per l’olandese che adesso, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Wijnaldum sarà presto un giocatore della Roma. Già oggi è prevista l’attesissima fumata bianca ma addirittura nel pomeriggio potrebbe arrivare a Roma per poi sostenere le visite mediche di rito, come ogni giocatore che arriva in un nuovo club. L’attesa è terminata, Mourinho è pronto ad accogliere il suo nuovo centrocampista.











© RIPRODUZIONE RISERVATA