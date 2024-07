Bigmama/ Dal successo a Sanremo con “La rabbia non ti basta” alla fidanzata Lodovica Lazzerini

Al grido de “La rabbia non ti basta”, Bigmama è stata una delle vincitrici della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Il suo passaggio sul palcoscenico più ambito della musica italiana ha lasciato il segno, visto che il brano è diventato una hit permettendo alla rapper campana di spiccare il volo conquistando critica e pubblico. Un 2024 da incorniciare per BigMama che, intervistata da Elle, ha confessato: ” lo sognavo da anni. Ma anche se succedono mille cose, penso a fare di più. Se ora mi do tanto da fare, avrò le mie certezze in futuro. Come mi vedo tra 20 anni? Sarò una star internazionale con una casa in campagna e circondata dagli affetti”.

Un passato difficile quello di BigMama che ha dovuto superare un tumore, ma anche bullismo e violenze. Oggi è tutto cambiato grazie anche all’amore: “finché mi sono sentita sbagliata, non all’altezza dell’amicizia né dell’amore e venivo bullizzata, ho trascurato il mio corpo. Mi odiavo tanto da non occuparmene. Penso che la cura di sé non sia altro che la conseguenza dell’amor proprio”.

BigMama e l’amore per la fidanzata Lodovica Lazzerini

Il successo ha cambiato la vita di BigMama, anche se la rapper de La rabbia non ti basta è convinta che sia stato l’amore a rendere tutto così bello. Il singolo sanremese La rabbia non ti basta porta la firma della rapper e della sua fidanzata Lodovica Lazzerini a cui è legata da tempo. Sulla nascita del brano ha svelato a Radio Deejay: “è nato per l’esigenza di comunicare qualcosa. È stata una sessione in studio veloce, in due o tre ore avevamo il pezzo. Ho scritto io il testo, ci tengo molto, in studio c’era la mia ragazza che è una bravissima autrice e mi ha aiutata con le melodie”.

Sulla fidanzata Lodovica Lazzerini, la rapper ha detto: “è un amore. Siamo molto carine e sono felicissima di questa relazione che spero sia quella definitiva della mia vita perché l’amore che provo per lei non l’ho mai provato in nessun’altra relazione”.











