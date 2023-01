Bilancia, Scorpione, Sagittario, Oroscopo Paolo Fox 2023: Soliti Ignoti/ Un anno di..

Continua la carrellata di previsioni dell’oroscopo 2023 lette da Paolo Fox durante la diretta del programma, in onda su Rai 1, Soliti Ignoti, dedicato questa sera alla Lotteria Italia. Dopo le previsioni di Ariete, Toro e Gemelli, alle quali sono seguite le previsioni di Cancro, Leone e Vergine, tocca in questo momento agli amici di Bilancia, Scorpione e Sagittario. Secondo l’astrologo romano

Oroscopo Paolo Fox 2023: cosa attende i Bilancia

L’oroscopo di Paolo Fox per l’anno 2023 inizia con i Bilancia, a cui il 2022 ha lasciato l’amaro in bocca, la paura che certe situazioni pesanti si possano ripetere nei primi mesi del 2023. L’astrologo romano ritiene che dovrete prendervi una sorta di pausa di riflessione, contrastare questo gioco in opposizione, e se c’è qualche contenzioso con i parenti o un dubbio di lavoro, fino ad aprile bisognerà andare con i piedi di piombo. Poi la situazione migliora il 16 maggio, senza Giove in opposizione, arriva il coraggio dalle stelle per affrontare qualcosa di importante. Qualcuno ha tradito la vostra fiducia e l’astrologo ritiene che il 2023 servirà, agli inizi, per sostituire una delusione con qualche certezza. Molto importante il mese di novembre per i sentimenti con Venere nel segno. Un inizio un po’ a rallentatore, e poi avrete qualcosa di più.

Scorpione: le previsioni dell’Oroscopo 2023 di Paolo Fox

Lo Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox del 2023, dovrà affrontare grandi scelte. Saturno positivo da marzo varrà per due anni, una sorta di innovazione che state portando in avanti, ma è un anno che vedrà anche Giove in opposizione ad un certo punto. Certe situazioni le avete cambiate di recente, forse ci pensavate da un po’, e tutto quello che sperimentate adesso è importante perché poi ci sarà una situazione di grande cambiamento tra maggio e giugno. Un cielo ogni tanto ricco di insoddisfazioni, e durante l’estate potreste trovarvi ad affrontare altre scelte importanti. Bello il cielo di novembre e dicembre per chi vuole definire una storia d’amore o innamorarsi ancora

Oroscopo 2023 Paolo Fox: Sagittario

Guidato da un fiuto eccezionale, il Sagittario è fortissimo in questo oroscopo di Paolo Fox per il 2023. Vi mettete sempre in gioco e fate sempre tutto, ed alla fine su 100 cose che fate almeno 10 vi riescono benissimo. Quindi, nuove sperimentazioni fin da subito, grazie a Giove che è già positivo dal 20 dicembre. Un anno molto importante per i guadagni, soprattutto nella second parte dell’anno. C’è un Saturno che potrebbe creare qualche dubbio, ma solo se avete questioni di carattere immobiliare o legale da mettere a posto, tra marzo e maggio. Luglio e agosto mesi importanti per le relazioni e per i nuovi amori.











