Bill Murray ed Harlem Kelis stanno insieme?/ “Si divertono nonostante la differenza d’età…”

Bill Murray ed Harlem Kelis, il retroscena dell’ultimo concerto e l’albergo condiviso

Spesso si sottolinea come la notorietà e fama di determinati personaggi siano fattori che incidono in maniera poderosa sulla diffusione di indiscrezioni e rumor di gossip. A prescindere dal giudizio sul tema, sta di fatto che le star internazionali non sono per nulla immuni al trapelare di clamorose notizie in termini di cronaca rosa. Nelle ultime ore è infatti finito al centro dei rumor Bill Murray, icona del cinema hollywoodiano con pellicole del calibro di Ghostbusters e Lost in translation. L’attore sarebbe impegnato in una relazione con Harlem Kelis, una cantautrice 29 anni più giovane di lui.

Edoardo Donnamaria, caos sui social dopo il commento ad Oriana/ "Non sai un caz*o e parli?"

Come riporta Fanpage, alcune fonti vicine al The Sun avrebbero alimentato i rumor sulla liaison tra Bill Murray ed Harlem Kelis con ulteriori dettagli recenti. Nello specifico, in occasione dell’ultimo concerto di quest’ultima, l’attore figurava proprio tra gli ospiti. Inoltre, dopo l’evento avrebbero condiviso lo stesso albergo, elemento che lascia pochi dubbi sulla realtà del gossip. Ad aggiungere ulteriore pepe sulla vicenda sarebbe intervenuto anche un amico in comune: “Si conoscevano già negli Stati Uniti; anche lì si parla molto della loro possibile relazione”.

Pier Silvio Berlusconi, chi é il secondogenito di Silvio/ Mediaset, la compagna Silvia Toffanin e i 2 figli

Bill Murray ed Harlem Kelis, i rumor sull’ “amore travolgente” oltre la differenza anagrafica

L’indiscrezione dell’amico in comune di Bill Murray ed Harlem Kelis al The Sun – riportata da Fanpage – sembra quasi confermare le voci di una passione travolgente tra i due artisti. “Il fatto che li abbiamo rivisti qui a Londra, ha dato solo la conferma. Qualunque cosa li abbia fatti incontrare, per quanto improbabile sembri, sono entrambi single e sembrano divertirsi nonostante la differenza d’età sia notevole“. A quanto pare, le possibilità che la liaison tra Bill Murray ed Harlem Kelis sia reale sono piuttosto alte e chiaramente i media si interrogano principalmente sulla questione anagrafica.

Barbara Berlusconi, chi è la figlia di Silvio e Veronica Lario/ Pato, il Milan, 5 figli e il compagno Lorenzo

Tra Bill Murray ed Harlem Kelis vi sono quasi trent’anni di differenza; l’attore ha compiuto alcune settimane fa 72 anni, mentre la cantante ne ha 43. Chiaramente, il mondo dello spettacolo ma la vita in generale insegnano come la modernità abbia sovvertito i preconcetti sulla distanza anagrafica quando si tratta di amore e passione. Non è dunque da prendere in considerazione come oggetto di scetticismo nel giudicare la presunta relazione sentimentale tra Bill Murray ed Harlem Kelis. Tra l’altro, entrambi hanno un background molto simile e triste; sia l’attore che l’ha cantante hanno dovuto affrontare l’esperienza di perdere il proprio partner, restando dunque vedovi. Bill Murray ha perso la sua seconda moglie, Jennifer Butler, nel 2021. La cantante ha invece affrontato la scomparsa del fotografo Mike Mora, venuto a mancare lo scorso anno.











© RIPRODUZIONE RISERVATA