Binotto “Vettel era prima scelta Ferrari”/ F1 “Ma per il Covid è cambiato tutto…”

Botta e risposta a distanza tra Sebastian Vettel e Mattia Binotto. Il team principal della Ferrari ha parlato del divorzio col pilota tedesco al termine della stagione di Formula 1, confermando che non c’è stata alcuna trattativa: «Sebastian nel raccontare come è andata è stato molto onesto». Poi ha spiegato cosa è successo in casa Ferrari: «Con lui siamo sempre stati chiari fin dall’inizio: era la nostra prima scelta, lo abbiamo detto in modo privato e anche pubblico. Poi la situazione della pandemia ha cambiato completamente lo scenario non solo nel mondo, ma anche nel nostro sport». Binotto ha quindi spiegato che la Scuderia di Maranello ha dovuto «rivedere per i prossimi anni il budget cap in riduzione». In tanti in inverno hanno bussato alla porta della Ferrari per sondare il terreno, ma il rinnovo di Vettel era la prima scelta, prima che arrivasse il coronavirus a stravolgere i piani. E quindi il Cavallino ha deciso di interrompere il matrimonio che dura da sei anni e scegliere Carlos Sainz per la prossima stagione.

BINOTTO SULLA SEPARAZIONE FERRARI-VETTEL

«Diciamo che la situazione è cambiata. E per di più la stagione non è iniziata sino a questo weekend, quindi anche Sebastian non ha avuto la possibilità di tornare in pista per dimostrare quanto fosse realmente motivato a guidare per la Ferrari. Sicuramente è stato sfortunato», ha spiegato Mattia Binotto nella conferenza stampa dei team principal dal Red Bull Ring, sede del GP d’Austria di Formula 1. Il budget cap è stato modificato e ora è più severo, quindi «le monoposto sono state congelate, o quasi, per il 2020 e il 2021». La Ferrari quindi ha dovuto riconsiderare la sua posizione su Sebastian Vettel durante il lockdown. «Abbiamo preso una decisione, quindi sicuramente siamo stati noi a decidere, è stata una nostra responsabilità e gliel’abbiamo comunicato». Binotto si è detto consapevole delle perplessità del pilota tedesco e della sua delusione per il mancato rinnovo. «Personalmente lo rispetto molto, sia come professionista che come persona e penso che questo sia completamente immutato nonostante la decisione che abbiamo preso».

COSA AVEVA DETTO VETTEL

Cosa aveva detto invece Sebastian Vettel? Il pilota della Ferrari ha ricostruito nella conferenza stampa dei piloti la vicenda del mancato rinnovo dal suo punto di vista. «Sono rimasto sorpreso quando ho ricevuto la chiamata da Mattia in cui mi ha detto che non c’era nessuna intenzione di continuare. Non abbiamo mai avuto discussioni, non c’è mai stata un’offerta sul tavolo, nessun punto d’incontro». Questa stagione di Formula 1 sarà quindi importante per lui per trovare un sedile appetibile considerando le sue ambizioni. «Al momento non sono in trattativa con nessuno per l’anno prossimo. Guardo avanti e voglio essere sicuro di prendere la decisione giusta per me e il mio futuro». Al momento non sa se si ritirerà o se prenderà un anno sabbatico, di sicuro è disposto a continuare in caso di offerta giusta. «Allora in quel caso continuerò, ma se non arriva dovrò cercare altro». Vettel è dunque pronto a cogliere la sua occasione, resta da capire se arriverà davvero o meno.



