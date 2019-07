Bitter Sweet/ Anticipazioni 26 luglio: sparatoria per Hakan, Nazli festeggia…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 26 LUGLIO:

Un’altra settimana di Bitter Sweet è giunta a termine. Oggi, venerdì 26 luglio, subito dopo Beautiful e Una Vita, torna in onda la soap opera turca che racconta la storia d’amore tra la giovane cuoca Nazli e l’affascinante architetto che si è innamorato della sulla collaboratrice domestica a cui, per una serie di coincidenze, ha dovuto dire addio. Tuttavia, il rapporto tra Nazli e Ferit, ormai, non è più solo professionale. Tra i due, infatti, si è creato un legame basato su un sentimento forte che, tuttavia, non riescono a vivere totalmente. Nella puntata odierna, però, Nazli e Ferit avranno l’occasione di gioire insieme mentre Hakan, l’acerrimo nemico dell’architetto, rischierà la vita nel corso di una sparatoria. Cosa accadrà, dunque, nell’ultima puntata della settimana? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: HAKAN MUORE?

Dopo aver ascoltato una telefonata del marito, Demet, spaventata dalle minacce e dall’atteggiamento violento di Hakan, l’ha denunciato per contrabbando sperando così di potersi liberare definitivamente di lui. Hakan si è così ritrovato la polizia nel suo magazzino. Per cercare di sfuggire all’arresto, l’Onder si rifugia dietro un muro, ma ciò non gli evita di essere coinvolto nella sparatoria con la polizia. L’uomo, così, viene colpito da un proiettile ad un braccio. Hakan riesce a scappare e raggiunge Demet con la quale partecipa ad un servizio fotografico. L’uomo è tuttavia convinto che a tradirlo possa essere stata proprio la moglie e, così, la porta nel magazzino dove tortura un uomo per mostrare cosa accade a chi tradisce la sua fiducia.

BITTER SWEET: NAZLI E FERIT FESTEGGIANO L’APERTURA DEL RISTORANTE

Il giorno dell’inaugurazione del ristorante è finalmente arrivato e Nazli può festeggiare con Ferit che ha deciso di entrare in società con lei per continuare a starle accanto. La serata si rivela un vero successo per la giovane cuoca la cui cucina è stata apprezzata da tutti, tranne che da Demet che ha cercato in tutti i modi di liberarsi di lei. Anche per Deniz, tuttavia, la serata si rivela più difficile del previsto. Innamorato di Nazli, resta a guardare mentre Ferit chiede un ballo a Nazli di cui, a sua volta è innamorato. Tornato a casa, Deniz dà sfogo a tutta la sua rabbia non riuscendo a conquistare il cuore della cuoca che vede in lui solo un amico.



