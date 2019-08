Bitter Sweet/ Anticipazioni 29 agosto: Pelin incontra Nazli e…

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 29 AGOSTO

Bitter Sweet si avvia verso il gran finale e dopo aver passato le scorse settimane a sperare che Deniz mollasse la presa su Nazli, adesso dobbiamo fare lo stesso con Pelin e Ferit. La bella rossa e l’imprenditore ieri si sono incontrati per discutere di quello che è successo e chiarire le dichiarazioni fatte riguardo al loro passo insieme. Sotto gli occhi attenti dei burattinati della serie, Hakan e Demet, Ferit si è scusato per la sua reazione e per non aver dato occasione a Pelin di spiegarsi all’epoca ma ha confermato anche di essere felice con Nazli, la donna della sua vita. A questo punto la rossa non ha potuto far altro che augurargli il meglio ma questo non significa che il capitolo che la riguarda si sia chiuso ieri, anzi. Nella puntata di oggi sarà ancora lei la protagonista visto che sarà Nazli a chiedere a Pelin di incontrarsi per chiarire la situazione e mettere i puntini sulle i riguardo al suo matrimonio con Ferit.

BITTER SWEET: LO SCONTRO TRA NAZLI E PELIN

I due piccioncini di Bitter Sweet continuano a lottare per il loro amore nonostante non siano ancora riusciti a dichiararsi l’uno con l’altra. I fan hanno apprezzato i fatti in queste settimane ma vorrebbero sentire anche parole importanti proprio come quelle che Ferit ha detto ieri a Pelin, ma tutto questo andrà in scena oggi? Sembra proprio di no visto che Nazli, dopo aver discusso con la sorella, affronterà anche la sua neo rivale in amore. Sullo sfondo rimane questo importante incontro tra i giornalisti e Ferit, imprenditore che ha deciso di dedicare parte del suo patrimonio alla ristorazione. Questo permetterà a Nazli e Manami di ricevere un po’ di pubblicità per il loro locale, questo le aiuterà negli affari? La cuoca lo spera visto che ha dei debiti da pagare e per questo ha deciso di iniziare un secondo lavoro.

BITTER SWEET: L’AMORE DI TARIK PER FATOS

Nazli e Ferit non saranno gli unici protagonisti della nuova puntata di Bitter Sweet visto che i fan sanno bene che, tra le questioni in sospeso, c’è la dichiarazione di Tarik a Fatos. Spinto dall’entusiasmo dovuto ad un sogno, a suo dire premonitore, il bell’autista ha deciso di rivelare alla promessa stilista di amarla e di averlo fatto dal primo momento che l’ha vista. La reazione di Fatos non è stata quella che Tarik si aspettava visto che lei non è riuscita a proferire parola ma adesso la loro amicizia è ferma al palo. Ieri lui si è appostato sotto casa sua e si è fermata a guardarla in lacrime mentre lei, triste, va avanti con la sua vita senza il suo migliore amico al proprio fianco. Come andrà a finire tra loro? Sicuramente il lieto fine arriverà per tutti i protagonisti della serie, il destino di Fatos è insieme a Tarik?



© RIPRODUZIONE RISERVATA