BITTER SWEET/ Anticipazioni 29 luglio: Deniz furioso, Nazli e Ferit in pericolo

Lunedì 29 luglio, alle 14.45 su canale 5, torna l‘appuntamento con le emozioni di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la soap opera turca che, trasmessa per la prima volta lo scorso giugno, sta appassionando sempre di più il pubblico italiano con la storia d’amore ricca di ostacoli di Nazli, giovane cuoca con il sogno di aprire un ristorante e Ferit, affascinante architetto che, dopo averla assunta come collaboratrice domestica, non ha fatto fatica ad innamorarsi di lei. Nella puntata che apre la nuova settimana di Bitter Sweet, Nazli e Ferit vivranno un momento davvero speciale, ma il sentimento che li unisce non sarà visto di buon occhio da tutti. Il legame che c’è tra Nazli e Ferit, infatti, scatenerà la gelosia di Deniz e Demet, innamorati rispettivamente della cuoca e dell’architetto. Cosa accadrà, dunque, nella nuova puntata di Bitter Sweet? Scopriamo insieme tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI 29 LUGLIO: NAZLI E FERIT SEMPRE PIU’ INTIMI

Ferit e Nazli sono di nuovo vicini. La decisione dell’architetto di entrare in società con la giovane cuoca per l’apertura del ristorante sta portando i suoi frutti. Durante l’inagurazione del locale, la serata scorre tranquillamente tra il buon cibo preparato da Nazli e apprezzato da tutti, vino e musica. Il feeling tra Ferit e Nazli è ormai evidente. Anche i due non riescono più a nascondere i reciproci sentimenti e, durante la festa, si concedono un ballo. Stretti l’uno all’altra, Ferit e Nazli danzano come se intorno non ci fosse nulla. Il legame che, ormai, unisce l’architetto e la cuoca è evidente a tutti, anche a coloro che finora hanno finto di non vedere, in primis Demet e Deniz rispettivamente innamorati di Ferit e Nazli. Proprio la moglie di Hakan e il fratello rappresentano un pericolo per la felicità di Nazli e Ferit. La gelosia, infatti, rischia di portarli a commettere una sciocchezza.

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI 29 LUGLIO: IL PIANO DIABOLICO DI DENIZ

Nazli e Ferit ballano sotto lo sguardo di Deniz che, guardando la complicità che c’è tra l’amico e la cuoca, capisce di essersi illuso di poterla conquistare e di essere per lei solo un amico. Furioso e accecato dalla gelosia, Deniz torna a casa dove, oltre a dare sfogo alla propria rabbia, architetta un piano diabolico per mettere nei guai Nazli e allontanarla da Ferit. Deniz, infatti, è a conoscenza del tradimento di Asuman e del fatto che Nazi sapesse tutto sin dal principio. Ferit, invece, è ancora all’oscuro di tutto: il fratello di Demet, dunque, svelerà la verità all’amico con l’intento di scatenare una guerra tra lui e Nazli?



