Bitter Sweet/ Anticipazioni 5 agosto: Ferit e Nazli, la verità sull’omicidio…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 5 AGOSTO

Le anticipazioni della puntata di Bitter Sweet in onda oggi, lunedì 5 agosto, promettono doppie emozioni al pubblico di canale 5. A partire da oggi, infatti, la soap opera turca farà compagnia ai telespettatori con due episodi. Con Beautiful e Il Segreto in vacanza, infatti, Nazli, Ferit e tutti i protagonisti di Bitter Sweet andranno in onda dalle 14.45 alle 16.45, ma cosa accadrà nella doppia puntata di oggi? Oltre al rapporto tra Nazli e Ferit, al centro della trama, ci sarà la voglia dell’Aslan di scoprire la verità sull’incidente che ha provocato la morte della sorella e di suo marito lasciando orfano il piccolo Bulut. Ferit è sempre più convinto che, dietro l’incidente, ci sia la mano subdola di Hakan, ma non ha le prove per dimostrarlo. Nel frattempo, lo stesso Hakan farà di tutto per non farsi scoprire e finire il carcere mentre Demet si vendicherà di Asuman, ma andiamo a scoprire nel dettaglio tutto ciò che accadrà oggi.

BITTER SWEET: FERIT CONTRO HAKAN

Ferit scopre dei dettagli sull’incidente in cui hanno perso la vita i genitori di Bulut che lo convincono della colpevolezza di Hakan. L’Aslan, deciso a fare luce sulla morte della sorella e del cognato, chiede aiuto alla polizia per svolgere ulteriori indagini su Hakan che continua a negare ogni responsabilità. Nel frattempo, Demet, dopo essere stata picchiata dal marito a cui Asuman ha raccontato la verità sull’aborto, vuole un confronto dalla sorella di Nazli al punto da organizzare un rapimento lampo. Tra le due va in scena un’accesa discussione nel corso della quale Demet minaccia Asuman che, spaventata, corre da Deniz a cui chiede scusa per tutti i guai che ha causato alla sua famiglia.

BITTER SWEET: CELAL SI ACCUSA DELLA MORTE DEI GENITORI DI BULUT

Hakan, per non finire in carcere, organizza un piano diabolico per far ricadere le colpe del drammatico incidente accorso ai genitori di Bulut su Celal. L’autista è così costretto a dichiararsi l’unico responsabile dell’omicidio di Demir e Zeynep. Nazli e Ferit, però, non credono affatto alla versione dll’uomo e cercano di parlare con lui per capire i motivi che lo hanno spinto a dichiararsi colpevole pur non avendo alcuna responsabilità sulla morte dei genitori del nipotino di Ferit.



