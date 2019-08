Bitter Sweet/ Anticipazioni 8 agosto: Nazli sta male, Ferit corre in suo aiuto e…

ANTICIPAZIONI BITTER SWEET 8 AGOSTO

Le anticipazioni della puntata in onda giovedì 8 agosto di Bitter Sweet, la penultima prima della sosta che, durante la settimana di Ferragosto, contrariamente ad Una Vita, resterà ferma, promettono grandi emozioni ai fans più romantici della soap opera turca. Nazli e Ferit, dopo essersi sposati per cercare di ottenere la custodia del piccolo Bulut, affidato in via definitiva a Demet e Hakan, devono portare avanti la messinscena per non rischiare di rovinare tutto e mettersi contro a egge. Tuttavia, Nazi e Ferit, otre ad essere ae prese con Haan e Demet che non hanno acuna intenzione di arrendersi, devono fare i conti con un grave malore della giovane cuoca. Dopo essere stata rinchiusa in una cella frigorifera da Demet, infatti, Nazli si sentirà male, ma cosa accadrà alla giovane? Ferit riuscirà a salvarla? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

BITTER SWEET: FERIT E NAZLI SI SPOSANO

Nazli rischia di morire in una cella frigorifera. Nessuno, infatti, sa dove si trovi, ma Deniz, ricostruendo ciò che ha fatto la ragazza di cui è innamorato nelle ultime ore, riesce a trovarla e a salvarle la vita. Deniz, così, si occupa di Nazli e la porta a casa sua dove, poco dopo, arriva Ferit. L’Aslan è furioso con la giovane cuoca credendo che abbia cambiato idea sul matrimonio e che abbia trascorso tutto il tempo con Deniz. Nazli cerca di spiegargli la situazione, ma non essendoci molto tempo, i due rimandano la discussione e si sposano. Il matrimonio viene così celebrato in un’atmosfera surreale: tra Nazli e Ferit c’è un po’ di tensione anche se, in realtà, i loro sguardi non riescono a nascondere l’emozione che provano.

BITTER SWEET: NAZLI STA MALE

Dopo aver rischiato la vita ed essersi sposata, a fine serata, Nazli è stremata. La giovane sta sempre peggio al punto da non riuscire neanche a togliersi il vestito. Ferit, ormai suo marito, la aiuta. Nel cuore della notte, Nazli si sente male e Ferit che cerca di prendersi cura di lei, si rende conto che ha la febbre altissima, causata dalle ore trascorse nella cella frigorifera. Per cercare di far abbassare la temperatura corporea, Ferit, su consiglio del dottore, le fa una doccia con l’acqua fredda. Non potendo lasciarla da sola poichè non è in grado di restare in piedi, Ferit si infila sotto la doccia con lei. Subito dopo, Nazli si sente meglio e, il giorno successivo, Ferit si presenta da Hakan con una copia della richiesta di affidamento di Bulut.



