BITTER SWEET/ Anticipazioni puntata 5 e 4 settembre: Nazli e Ferit si lasciano?

BITTER SWEET, IL MATRIMONIO DI FERIT E NAZLI AL CAPOLINEA PER COLPA DI HAKAN

Bitter Sweet torna domani con una nuova puntata in cui i colpi di scena non mancheranno soprattutto per quel che riguarda proprio Asuman. La giovane finirà nei guai per via di Hakan che riceverà le prove giuste per incastrarla e, soprattutto, per tenere Nazli lontana da Ferit. E’ stato lui a piazzare le telecamere in casa di Musaffer e quando Asuman ha tirato fuori la pistola colpendolo non ha fatto altro che regalare una serie di chicche al suo aguzzino che adesso userà questo video per minacciare Hakan. Quello che quest’ultimo vuole è mettere fine al matrimonio della cuoca e di Ferit e così si dirigerà subito a casa dei neo sposi ritrovandosi davanti Leman. Sarà allora che verranno a galla altri dettagli su quello che è stato il suo passato e cosa lo rende così violento nei confronti dell’imprenditore. Cosa farà Nazli quando riceverà queste nuove minacce? Sembra proprio che la cuoca cadrà di nuovo nello stesso meccanismo e, per proteggere la sorella, deciderà di mettere fine al suo matrimonio con Ferit.

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI 5 SETTEMBRE

Bitter Sweet torna domani, 5 settembre, con una puntata tutta da guardare e non solo per via di quello che succederà a Ferit e Nazli ma anche per quello che toccherà a Fatos. La giovane non ha dato la sua risposta alla dichiarazione di Tarik ma questo li ha allontanati avvicinando quest’ultimo a Manami. I due continuano ad uscire insieme e questo ha creato le prime reazioni in Fatos che non ha preso bene il fatto che il suo amico, o forse ex, sia venuto al ristorante solo per la bella giapponesina. Cosa succederà adesso tra loro? Sarà proprio la gelosia a spingere l’aspirante stilista a riavvicinarsi a Tarik e, soprattutto, a rispondere alla sua dichiarazione d’amore con una tutta sua ricomponendo un’altra delle coppie della serie turca. Per gli altri ci vorrà ancora del tempo ma non troppo visto che la prossima settimana la serie si chiuderà con il doppio episodio di venerdì 13. Pronti a dire addio ai nostri protagonisti?

BITTER SWEET, ANTICIPAZIONI PUNTATA 4 SETTEMBRE

Ma vogliamo parlare del capitolo Asuman? La giovane di Bitter Sweet è stata colei che ha messo in moto tutto ma che ha messo a rischio anche la sua stessa vita e l’amore della sorella per i suoi capricci. Anche questa volta è finita nei guai. Per ripagare il debito pagato da Deniz ha deciso di accettare un lavoretto che si è rivelata una trappola per una violenza sessuale da cui proprio Deniz l’ha salvata. Rimane il fatto che il cattivo Musaffer oggi tornerà a farsi sentire per invitarla a casa minacciando di mostrare a tutti le foto che le telecamere hanno fatto in casa sua. Questa volta Asuman si presenterà all’appuntamento ma con tanto di pistola per la sua difesa personale. Come andrà a finire questa volta la cosa e perché l’uomo l’ha richiamata? non ci crederete mai ma dietro tutto questo c’è ancora una volta Hakan forte delle rivelazioni di Pelin.

DENIZ RIVELA A DEMET LA VERITA’ SUL MATRIMONIO?

Chi ha visto l’ultima puntata di Bitter Sweet sa bene che Deniz era ad un passo dal dire la verità alla sorella. Demet, dopo aver minacciato Hakan, è uscita di casa per andare a lavoro ed è lì che ha scoperto che Nazli e Ferit sono fuori insieme per una fuga romantica. Visto che non riesce davvero a rassegnarsi, ecco che si reca a casa del fratello per spingerlo ad agire per amore, di smetterla di fare il bambino cercando una mamma nelle sue donne, ma cominciare ad essere un uomo combattivo che sa quello che vuole. Forse questo significa che dovrà dire la verità sul matrimonio finto a lei o a chi glielo chiederà per permettere che Nazli torni da lui? A complicare le cose oggi ci penserà anche la signora Leman, il giovane musicista terrà ancora il segreto sul matrimonio o, alla fine, cederà e racconterà tutto?

LA SIGNORA LEMAN SCONVOLGERA’ LA VITA DI NAZLI?

Bitter Sweet torna in onda oggi ad un passo dal finale e regalando nuovi scossoni al pubblico che in questi giorni ha seguito la serie con ottimi risultati in termini di ascolti per Canale5. L’avventura estiva però è quasi al termine e come sempre in questi casi i fan dovranno aspettarsi di tutto perché questo è quello che succederà in questi pochi giorni rimasti a disposizione. L’arrivo della signora Leman, madre di Ferit, metterà a rischio il matrimonio con Nazli e anche il passato che fino a questo momento ha gelosamente tenuto nascosto. La donna avrà il compito di capire il perché di questo matrimonio lampo tra il figlio e la sua cuoca e per questo prenderà le redini della loro casa piazzando al suo interno anche una nuova tata per Bulut, una donna che possa occuparsi anche di casa e giardino visto che loro lavorano entrambi e non hanno tempo per questo. In realtà la donna vuole scoprire la verità e non ha accettato Nazli in famiglia soprattutto per via dei dubbi che verranno a galla dopo una discussione con Deniz sul matrimonio del “fratello”.

BITTER SWEET, FERIT E NAZLI METTONO FINE AL LORO FINTO MATRIMONIO

Dall’altra parte, all’ombra degli ulivi, Ferit e Nazli metteranno fine al loro finto matrimonio. Bitter Sweet torna oggi con un momento romantico e molto atteso, quello in cui Nazli ammetterà di avere paura di Pelin ma non in quanto ex ma perché non capisce più quello che Ferit prova visto che non le parla mai dei suoi sentimenti. L’imprenditore non si farà pregare, si scuserà ancora con lei per quanto è accaduto e ammetterà di amare solo una persona, una di cui non può più fare a meno cioè lei. Nazli a quel punto non potrà far altro che confermare i suoi sentimenti prima di cedere alla passione. Il loro matrimonio finto è ufficialmente finito, come sarà quello reale?



© RIPRODUZIONE RISERVATA