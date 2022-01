Blackout Rai: canali tv non si vedono/ Cosa succede: “Avaria alla rete elettrica”

Domenica di imprevisti per i canali Rai, a causa di un importante blackout che sta attanagliando le reti. Da questa mattina, infatti, le trasmissioni televisive della rete nazionale sono in tilt. La motivazione è presto detta, ed è rintracciabile nell’avaria alla rete di distribuzione elettrica in uno degli impianti romani dell’azienda. Per questo disguido, in molte regioni non è possibile vedere i canali Rai, non permettendo ai fruitori di godere dell’offerta televisiva domenicale. Il problema, tuttavia, è in fase di risoluzione.

In una nota stampa diffusa dall’azienda si legge: “Un’avaria alla rete di distribuzione elettrica in uno degli impianti dell’azienda a Roma, in via di soluzione, ha creato disservizi per oltre un’ora che hanno impedito la regolare diffusione dei programmi tv Rai”. Al momento, da digitale terrestre è già possibile vedere i programmi. La problematica si è estesa, tuttavia, anche ai siti Internet della Rai, e i canali in molte zone d’Italia non sono visibili nemmeno da Rai Play. La app è solitamente un “salvavita” quando il segnale non arriva ma, in questo caso, non è possibile beneficiarne.

BLACKOUT RAI IN UNA DOMENICA RICCA DI PROGRAMMI

Un vero problema questo blackout, che va ad oscurare una domenica Rai ricca di importanti appuntamenti. Siamo al weekend che precede l’attesissimo “Festival di Sanremo”, e le trasmissioni di oggi stanno naturalmente virando in quella direzione, raccontando alcune delle perle che vedremo nei prossimi giorni. Un esempio, “Domenica In”, condotto dall’iconica Mara Venier: la puntata di domenica 31 gennaio è ricca di importanti ospiti, come Roby Facchinetti o la mitica Loretta Goggi, pronta ad aprire le porte del suo cuore nel prestigioso salotto di Rai 1.

Anche “Che tempo che fa”, con molta probabilità, racconterà alcuni aspetti del settantaduesimo Festival di Sanremo. Tra gli ospiti è tuttavia confermata Roberta Metsola, la nuova presidente del Parlamento Europeo. La donna è succeduta al compianto David Sassoli, e la sua si prospetta un’ospitata di alto profilo. Ci saranno poi l’Arcivescovo di Milano, Amadeus, Alessandro Gassman, Maurizio Molinari e tanti altri ospiti ancora.



