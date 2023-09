Bobo Vieri e Costanza Caracciolo vittime di un tentativo di furto/ “Volevano usare la tecnica del foglietto”

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, la disavventura in un ristorante di Milano

Disavventura sfiorata per Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, riusciti a sventare un tentativo di furto ai loro danni e con riferimento agli smartphone della coppia. A riportare la notizia è il portale Leggo, che racconta come la coppia – in un ristorante di Milano – sia stata “salvata” da alcuni servizi mandati in onda da Striscia la Notizia che più volte hanno fatto luce su un particolare tentativo di furto, condito da un copione che si ripete.

A raccontare l’accaduto sono stati proprio Bobo Vieri e Costanza Caracciolo tramite alcuni contenuti condivisi sui social. Entrambi hanno colto l’occasione per lanciare l’allarme con l’obiettivo di sollecitare l’attenzione dei turisti e non solo in riferimento al “fantasioso” metodo di furto che stavano per sperimentare. “Siamo a cena ed è arrivata una che voleva rubare il telefono” – ha spiegato l’ex calciatore sui social – “Attenzione perchè queste persone prendono un foglio e lo mettono sul telefono; poi vi prendono telefono e foglio, a Milano bisogna stare attenti”.

Bobo Vieri e Costanza Caracciolo, smartphone in salvo “grazie” a Striscia la Notizia

Come anticipato, questa metodologia di furto che Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono riusciti a sventare è stata più volte menzionata anche da alcuni servizi di Striscia la Notizia. Si tratta di una tattica denominata “tecnica del foglietto”; in sostanza, i malviventi in questione si fingono turisti e poggiano documenti o cartine del posto sugli averi dei malcapitati. Sfruttando la disattenzione delle persone, tempestivamente rimuovono il foglio e con esso portano via anche gli oggetti del persone che cascano nel tranello.

Fortunatamente, anche grazie alla testimonianza del TG satirico, Bobo Vieri e Costanza Caracciolo sono riusciti ad eludere il tentativo di furto ai loro danni. Anche la compagna dell’ex calciatore ha dato la sua versione sui social: “Fortunatamente grazie a Valerio Staffelli abbiamo riconosciuto la solita tecnica del ‘foglietto’ e abbiamo evitato di farci fot*ere i due telefoni sul tavolo! Quindi grazie anche a voi”.











