Bollettino coronavirus Ministero Salute 15 dicembre/ Superata quota 65mila morti

Il nuovo bollettino coronavirus del ministero della salute verrà comunicato anche oggi, martedì 15 dicembre 2020, fra le ore 17:00 e le 18:00. Quello di questa sera rappresenta il primo report significativo della settimana, tenendo conto che ieri era lunedì, e il primo giorno dei sette i dati relativi al contagio sono in qualche modo “falsati” a causa dei pochi tamponi processati nel weekend. In attesa dei numeri odierni andiamo intanto a rivedere i dati relativi alla giornata di ieri quando i nuovi casi comunicati sono stati 12.030 contro i 17.938 di domenica, ma con minori tamponi processati.

Con i nuovi casi di ieri i contagi in Italia da quando è scoppiata l’emergenza, lo scorso 21 febbraio, sono così saliti a quota 1.855.737, mentre le vittime hanno superato la quota 65mila, per l’esattezza 65.011 a causa dei decessi registrati ieri. Rimane comunque stabile, scendendo leggermente, il rapporto fra positivi e tamponi, ieri all’11.6% contro l’11.7 di domenica, e nel contempo prosegue il calo nelle terapia intensive, ad oggi occupate da 3.095 persone, -63 in 24 ore; salgono però i ricoveri ordinari, +30 rispetto a domenica.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE, GIMBE: “SERVIREBBERO MISURE RIGIDE A NATALE”

E in attesa del nuovo bollettino del ministero della salute di oggi, si lavora sulle misure restrittive di Natale, che secondo alcuni dovrebbero essere allentate, mentre per altri, irrigidite. Fa parte di questo secondo schieramento Nino Cartabellotta, numero uno della Fondazione Gimbe, che intervistato nella giornata di ieri da La Stampa ha spiegato: “Dovremmo fare un lockdown durante le vacanze di Natale come la Germania, ma gli italiani farebbero la rivoluzione. Purtroppo non siamo pronti a misure così dure; ma serve un piano rigoroso per ridurre i contatti ed evitare che la terza ondata si innesti direttamente nella seconda. Affidare tutto alla responsabilità individuale è un rischio che non possiamo permetterci. Paghiamo mesi di disagio e la gente non vede l’ora di uscire”. Di seguito il bollettino coronavirus del ministero della salute di ieri, 14 dicembre

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 14 DICEMBRE





