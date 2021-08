Bollettino coronavirus Ministero Salute 25 agosto/ Boom di morti covid, +60 in 24 ore

E’ tutto pronto per il bollettino coronavirus del ministero della salute di oggi, mercoledì 25 agosto 2021. Come ormai da un anno e mezzo a questa parte, in serata verrà comunicato il nuovo report contenente tutti i dati circa l’andamento della curva epidemiologica del covid in Italia, a cominciare dai contagi e dalla situazione ospedaliera, i due indicatori più attenzionati in queste settimane. Prima di scoprire tutti gli ultimi aggiornamenti, rivediamo i dati di ieri, quando i contagi sono stati 6.076 a fronte di 266.246 tamponi processati sia molecolari quanto antigenici.

Un doppio numero che ha fatto risultare un tasso di positività pari al 2.66% in ribasso dopo il 4.1% di lunedì scorso. Purtroppo nelle scorse 24 ore si sono registrate ancora delle vittime per covid, leggasi in totale 60, numero più alto da tempo, mentre, per quanto riguarda la situazione ospedaliera, continua a crescere il numero dei ricoverati anche se non in maniera esponenziale, con 108 nuovi allettati in area medica (totale pari a 4.036), più altri 19 in terapia intensiva (computo aggiornato pari a 504). Infine segnaliamo i 518 casi della regione Lombardia, e qui potrete leggere il report completo.

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 25 AGOSTO: LE PAROLE DI VAIA

In questi giorni si sta discutendo molto fra gli addetti ai lavori dell’obbligo vaccinale, e la misura potrebbe essere introdotta nel caso in cui non si dovesse raggiungere nel giro di un mese l’80% di popolazione italiana vaccinata. Secondo Francesco Vaia, direttore sanitario dell’ospedale Spallanzani di Roma, si potrebbe pensare all’obbligo ma solo per certi lavoratori: “Premesso che questa è una decisione che spetta alla politica – ha detto ieri ai microfoni del Corriere della Sera – penso che per alcune categorie, dal personale sanitario a quello scolastico, dalle forze dell’ordine alla grande distribuzione, sarebbe saggio e opportuno”.

Vaia si è detto invece contrario su terza dose e sul vaccino ai più giovani: “perché non servono e per i giovani i rischi sarebbero più dei benefici. E lo dico proprio io che sono sempre stato un grande sostenitore della campagna vaccinale anti Covid e che spingo per le cure domiciliari con i monoclonali”.

