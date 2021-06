Bollettino coronavirus ministero salute 30 giugno/ Ancora giù la positività, 0.3%

E’ mercoledì 30 giugno, ultimo giorno del mese e nuova tornata per visionare il bollettino coronavirus del ministero della salute, il report con tutti i dati aggiornati sulla pandemia di covid in Italia, a cominciare da quelli più significativi, leggasi i contagi emersi, la situazione negli ospedali e le vittime. Come sempre vi diamo appuntamento su queste pagine a dopo le ore 17:00, nel frattempo, diamo una breve letta al bollettino coronavirus di ieri, quando i contagi emersi sono stati ancora una volta bassi, leggasi 679 su 190.635 tamponi processati fra antigenici e molecolari, per un tasso di positività, il rapporto fra i test analizzati e quelli positivi al covid, pari allo 0.3%.

In merito alle vittime da covid, il dato storicamente più triste, ne sono state rivelate altre 42 (di cui 22 da ricalcolo regione Campania) mentre, per quanto riguarda la situazione negli ospedali, si segnalano ad oggi 270 pazienti ricoverati in terapia intensiva (dato in calo di 19 unità), e altri 1.676 in degenza normale, per un calo più consistente pari a 47 pazienti in meno. A livello regionale, infine, si segnalano 98 nuovi contagi comunicati dalla Lombardia (qui il bollettino completo della regione di ieri).

BOLLETTINO CORONAVIRUS MINISTERO SALUTE 30 GIUGNO: IL COMMENTO DI CRISANTI

Numeri ancora una volta positivi e promettenti, ma il mondo scientifico resta comunque in allerta per via dell’ormai famosa variante Delta, che sembra essere più contagiosa e capace di bucare la prima dose dei vaccini anti covid. A riguardo ne ha parlato il professore Andrea Crisanti, direttore del dipartimento di Microbiologia dell’Università di Padova, che ai microfoni di Sky Tg24 ha confessato: “Green Pass? penso che ci dobbiamo abituare e via via adattare le regole alle evoluzioni del virus”, riferendosi alla possibilità che il passaporto vaccinale cambi proprio a causa della Delta, e rilasciato solo dopo la seconda dose.

“La variante Delta – ha proseguito l’esperto – è stata una sorpresa per tutti, non solo è altamente trasmissibile ma infetta con una frequenza allarmante anche tutte le persone che hanno fatto una sola dose, indipendentemente dal vaccino. Questo ci deve far riflettere sia sul Green Pass, sia sulla opportunità di tenere lo stadio pieno per la finale degli Europei a Wembley”

