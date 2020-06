Bollettino Protezione Civile 15 giugno/ Dati coronavirus: App Immuni e riaperture

Pubblicità

Con il 15 giugno la fase 3 entra nel suo vivo: da oggi infatti, stante i buoni dati emersi dal bollettino della Protezione Civile dei giorni scorsi e dal monitoraggio delle Regioni fornito da Iss-Ministero Salute, riaprono in tutto il Paese centri estivi, parchi, sale giochi, sale scommesse, centri benessere, centri termali e centri sociali, ma anche cinema, teatri e ritrovi culturali, il tutto a condizione però che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l’andamento della curva epidemiologica. I dati emersi ancora ieri nel bollettino di domenica consigliano da un lato prudenza ma dall’altro raccontano di una maggioranza in Italia che sembra essere vicina all’uscita dall’emergenza Covid-19. 236.989 positivi al coronavirus da inizio pandemia, +338 nelle ultime 24 ore (il 72% viene però dalla Lombardia) con 26.274 attualmente attivi al Sars-CoV 2 (-1.211 rispetto a sabato). Purtroppo sono ancora 44 i morti (21 lombardi) con un totale che si alza fino a 34.345; bene il numero di guariti – +1.505 sui 176.370 totali – e ottimi i dati sul fronte ospedaliero. 209 in terapia intensiva (-11), 3.594 in reparti Covid (-153) e infine 22.471 persone, pari all’86% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.

CORONAVIRUS ITALIA: LE NOVITÀ DAL 15 GIUGNO

A concludere il bollettino della Protezione Civile del 14 giugno, in attesa dei nuovi dati in arrivo questo pomeriggio, vi è la consueta distribuzione territoriale del coronavirus nelle varie Regioni: dietro alla più colpita Lombardia (15.989, -796 in 24 ore) troviamo 2.648 malati in Piemonte, 1.637 in Emilia-Romagna, 772 in Veneto, 499 in Toscana, 243 in Liguria, 1.322 nel Lazio, 626 nelle Marche, 319 in Campania, 418 in Puglia, 66 nella Provincia autonoma di Trento, 837 in Sicilia, 103 in Friuli Venezia Giulia, 511 in Abruzzo, 95 nella Provincia autonoma di Bolzano, 20 in Umbria, 33 in Sardegna, 7 in Valle d’Aosta, 44 in Calabria, 74 in Molise e 11 in Basilicata.

Oggi è il 15 giugno e le novità sul fronte epidemiologico per la fase 3 sono molteplici: non solo, come già detto, la riapertura di molte attività che erano chiuse ancora dallo scorso 9 marzo, inizio del lockdown. Con oggi e da oggi è disponibile in tutta Italia l’app Immuni, come anticipato ancora ieri dal Premier Conte: «Sarà operativa in tutto il territorio nazionale l’app Immuni, la potete scaricare con sicurezza, serenità e tranquillità perché è una app che tutela la privacy. È un’app che non invade i vostri spazi di riserbo privati ma che nello stesso tempo vi offre un’opportunità in più per ricevere informazioni in caso di contatti ‘sospetti’». Infine, dal 15 giugno riaprono molte frontiere europee, dalla Francia al Belgio, dall’Olanda fino alla Germania che però da domani ha deciso di aprire del tutto i confini.



