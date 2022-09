Bonaventura, com’è morto papà Gianfranco/ “Lunga malattia”: cordoglio Fiorentina…

Grave lutto per la Fiorentina oggi, venerdì 2 settembre. Ne ha dato l’annuncio il centrocampista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura: il padre di Jack, Gianfranco Bonaventura, è morto all’età di 67 anni dopo una lunga malattia contro cui lottava da diverso tempo. “Sono molto dispiaciuto per Jack – ha detto in conferenza stampa Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina – potete benissimo immaginare come possa sentirsi adesso e quale sia il suo stato d’animo”.

Diretta/ Fiorentina Milan Primavera (risultato finale 1-0): la decide Toci

Sembra quindi quasi certo che il cantrocampista non scenderà in campo contro la Juventus, perché la partita si svolgerà proprio poche ore dopo la celebrazione dei funerali di Gianfranco Bonaventura, in programma sabato 3 settembre alle 15.30 presso la chiesa di Santa Madre di Dio a Taccoli. E in questo caso il calcio si fa da parte per lasciare spazio al ricordo e al dolore. Sul sito ufficiale della squadra è comparso un commovente messaggio: “Tutta la Fiorentina esprime il suo cordoglio e la sua forte vicinanza a Giacomo Bonaventura per la scomparsa del padre. Il Presidente Rocco Commisso e la sua famiglia, il Direttore Generale Joe Barone, Il Direttore Sportivo Daniele Prad è, tutta la squadra e lo staff e la società viola si stringono a Giacomo e ai suoi cari in questo momento di profondo dolore”.

Probabili formazioni Fiorentina Juventus/ Diretta tv, Angel Di Maria è recuperato

Lutto Fiorentina per Gianfranco Bonaventura, il cordoglio della sua città

Il cordoglio per la morte di Gianfranco Bonaventura, padre del centrocampista prima del Milan e poi della Fiorentina Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, arriva anche dai social. Qui, gli amici di Gianfranco e i suoi concittadini di San Severino Marche lo hanno ricordato come un uomo sempre sorridente e dalla inesauribile passione per lo sport. Gianfranco lascia la moglie Dorina e anche la figlia Marianna, oltre a Giacomo.

Gianfranco Bonaventura era molto legato alla sua città, San Severino Marche. Un messaggio di profondo cordoglio è infatti arrivato anche dalla squadra locale Settempeda e dalla Polisportiva Serralta, che hanno scritto sui social: “Il Presidente, i Dirigenti, i Giocatori e tutti i Tifosi si stringono in un forte abbraccio all’Amico Giacomo per la dolorosa perdita del padre Gianfranco e porgono alla famiglia Bonaventura le più sincere condoglianze”. L’amore per la sua città e la passione per lo sport sono tra i ricordi più importanti che ha lasciato.

DIRETTA/ Udinese Fiorentina (risultato finale 1-0): primo KO per i viola

© RIPRODUZIONE RISERVATA