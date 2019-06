Bonucci al Psg?/ Leonardo sul difensore della Juventus: contatti con l’agente

Leonardo Bonucci-Psg, possibile nuovo addio alla Juventus per il centrale difensivo. Rientrato in bianconero nell’estate 2018 dopo l’esperienza al Milan, il numero 19 potrebbe essere sacrificato sul mercato: secondo quanto riportano i colleghi de La Gazzetta dello Sport, il nuovo direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo vuole il viterbese per rimpolpare il reparto arretrato a disposizione di Tuchel. Asse Torino-Parigi rovente, con i bianconeri pronti a chiudere l’acquisto di Adrien Rabiot a costo zero e i parigini ora sulle tracce del 32enne. La Rosea parla di un primo contatto tra la dirigenza Psg e l’agente del calciatore, Alessandro Lucci: i parigini hanno fatto sapere di essere pronti a investire su Bonucci, ma molto dipenderà dalla volontà della Juventus e del nuovo tecnico Maurizio Sarri.

BONUCCI-PSG, LEONARDO LANCIA L’ASSALTO

Attesi aggiornamenti nei prossimi giorni sul futuro di Leonardo Bonucci, rientrato a Torino appena un anno fa dopo la parentesi rossonera. Sport Mediaset sottolinea che il difensore non vorrebbe lasciare il capoluogo piemontese, dove si trova molto bene, e non vorrebbe creare altri traumi alla propria famiglia. C’è anche da evidenziare che il numero 19 rischia il posto: la Juventus è pronta a chiudere l’acquisto di De Ligt dall’Ajax, destinato a comporre il duo titolare al centro della difesa al fianco di Giorgio Chiellini. Giorni di riflessione sia per la Juventus che per il calciatore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, il Paris Saint Germain monitora la situazione e attende a piazzare la zampata: dopo Gigio Donnarumma, Leonardo è pronto a portare sotto la Tour Eiffel un altro protagonista del campionato italiano…

© RIPRODUZIONE RISERVATA