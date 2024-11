Continuano i bonus anziani 2025 dopo un 2024 ricco di sconti e agevolazioni per questa categoria di cittadini italiani. Anche l’anno prossimo però, si prospettano degli incentivi economici interessanti per poter aumentare il potere d’acquisto dei “meno giovani”.

Con il Decreto legislativo di marzo 2024 ad esempio, gli anziani non autosufficienti, con un ISEE massimo di 6.000€ e over 80 possono ottenere fino a 850€ al mese da spendere in servizi per l’assistenza e la cura alla persona.

Bonus anziani 2025: le misure in vigore

Tra i bonus anziani 2025 il 1° gennaio entra in vigore l’incentivo sperimentale (in scadenza al 31 dicembre 2025) a favore di colf e badanti. I datori di lavoro che assumono un badante a tempo indeterminato per assistere l’anziano (a patto che abbia un ISEE massimo di 6.000€, che percepisca l’accompagnamento e che sia over 80) riceveranno un esonero al 100% dei contributi assicurativi e previdenziali.

L’esonero dei contributi INPS non può superare i 3.000€ annui e per un massimo di due anni (dopodiché si torna a pieno regime).

Carta acquisti over 65

Gli over 65 con un reddito complessivo annuo fino a 8.052,75€ e fino a 10.737,00€ per i 70enni, possono ottenere la carta acquisti che prevede una ricarica pari a 80 anni a copertura delle spese sanitarie, alimentari e per le bollette luce e gas.

Assegno di inclusione

Anche l’assegno di inclusione può essere goduto come bonus per gli anziani nel 2025. Rientrano nel beneficio i nuclei familiari in cui c’è almeno un over 60 e con un ISEE inferiore o pari a 6.000€ annui (che sale a 7.560€ annui qualora i componenti abbiano tutti almeno 67 anni d’età).

Assegno sociale

L’assegno sociale è corrisposto per un massimo di 13 mensilità ed è pari a 500€ mensili. I requisiti sono reddituali (deve comprovare un reale disagio economico) e anagrafici (deve avere un minimo di 67 anni d’età).

Sconto alle Poste Italiane

Gli over 70 che nel 2025 effettueranno pagamenti presso gli sportelli di Poste Italiane, riceveranno uno sconto sulle operazioni in merito al pagamento dei bollettini postali. Anziché i tradizionali 2€, per gli anziani il costo sarà di un euro.

Esenzione canone RAI

Mentre i cittadini italiani dovranno pagare il fatidico aumento del canone RAI, gli anziani over 75 possono godere di un’esenzione a patto che il loro reddito complessivo sia inferiore a 8.000€ annuali. I beneficiari devono però vivere da soli (salvo che con loro vi siano badanti e/o colf).

Esenzione ticket sanitario

Un altro bonus anziani 2025 sarà l’esenzione del ticket sanitario. La misura coinvolge gli over 65 con un reddito massimo annuo pari a 36.151,98€.

Esenzione ticket del Pronto Soccorso

I cittadini che hanno un’età superiore a 65 anni saranno esentati dal pagamento del ticket di 25€ applicati ai codici bianchi in Pronto Soccorso.