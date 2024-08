La carta acquisti agosto 2024 sta generando delle preoccupazioni generali. Molti beneficiari in attesa dell’importo a loro spettante si sono ritrovati senza la ricarica. Ma per quale motivo? Che cosa sta succedendo?

Questa carta è un aiuto economico importante fornito dallo Stato italiano nei confronti di quei nuclei con figli minorenni fino a tre anni (e con ISEE massimo di 7.640€) e destinabile per gli anziani over 65 con ISEE massimo pari a 10.186€.

Carta acquisti agosto 2024: perché ad agosto salta?

La carta acquisti agosto 2024 sta generando problemi a tantissimi beneficiari della misura. Questa agevolazione per le famiglie più povere viene ricaricata nella card stessa ogni due mesi.

Per ogni mese è previsto un importo di 40€, che però come abbiamo specificato viene pagata una volta raggiunta la soglia degli 80 euro (al secondo mese). Proprio per via di questo meccanismo, la ricarica di agosto salta.

Spieghiamo meglio l’accaduto: dato che la ricarica è bimensile i periodi in cui si può ottenere l’accredito sono quelli a partire dal 2° mese di ricarica, cominciando da gennaio (che copre febbraio) marzo (che copre aprile), maggio (che copre giugno) luglio (che copre agosto), settembre (con copertura di ottobre) e novembre a copertura di dicembre.

Questa copertura bimensile è il motivo per cui la ricarica della carta acquisto non sarà prevista per agosto 2024. Infatti l’importo che molti attendevano per il mese in corso non verrà elargito in quanto è stato già accreditato (80 euro) a luglio 2024.

Dove e come usare la carta

Dopo aver chiarito il motivo per cui ad agosto la carta acquisti non vedrà nessuna ricarica, vorremmo fare una premessa molto importante. Dato che gli 80 euro saranno accreditati ogni due mesi, i nuclei familiari o i soggetti beneficiari dovranno gestire accuratamente le proprie finanze.

La carta può essere utilizzata nei negozi convenzionati con il Ministero e vale per gli acquisti di prima necessità: negozi alimentari, supermercati (tra cui Simply, Coop, Esselunga e Despar) parafarmacie e farmacie purché abilitati al sistema di pagamento MasterCard.