Finalmente anche il bonus Tari 2024 è arrivato. Non che fosse una misura in programma ma era una di quelle spese ingenti e che molti italiani desideravano poter contenere o addirittura abbattere.

La tassa sui rifiuti è un costo che molte famiglie italiane non riescono a sostenere. Direttamente da Pesaro è arrivato l’incentivo economico per poter contenere gli aumenti della Tari ed è rivolto ad uno specifico target di persone.

Bonus Tari 2024: a chi è destinato?

Il bonus Tari 2024 è una iniziativa che è partita dal Comune di Pesaro e che potrebbe ampliarsi agli altri Comuni di Italia a patto che aderiscano autonomamente all’iniziativa. Già la misura in questione era stata discussa l’aprile scorso quando nel capoluogo delle Marche si parlava del Fondo Anti crisi.

La misura è arrivata proprio mentre la delibere comunali di Pesaro accennavo all’aumento del 4% della Tari e giusto in quel momento sia il sindaco Andrea Biancani che l’assessore di Pesaro Luca Pandolfi proponevano il bonus per aiutare le famiglie più bisognose.

La misura prevede il pagamento di sole due rate su quattro (dimezzando l’importo al 50%) e la domanda può essere inoltrata a partire dalle ore 09:00 di lunedì 29 luglio 2024 soltanto dalle famiglie italiane con un ISEE massimo di 16 mila euro.

Come può essere utilizzato il Fondo Tari?

I beneficiari del bonus Tari 2024 devono soddisfare un paio di condizioni (piuttosto semplici e quasi scontate). Prima di tutto la casa sulla quale viene applicato lo sconto al 50% della tassa dei rifiuti dev’essere la residenza del nucleo familiare e gli interessati devono configurare come “intestatari” della stessa.

In secondo luogo i proprietari dell’abitazione e gli intestatari della Tari devono essere in regola con i pagamenti relativamente alle due rate: la prima è scaduta il 16 giugno e l’altra in scadenza il 16 agosto (attenzione a non far decorrere l’ultimo termine pena l’impossibile di accedere al Fondo).

Come richiederle Bonus Tari 2024

Gli interessati possono far domanda allo sportello telematico comunale di Pesaro fino al 22 agosto e alle ore 13:00 accertandosi di aver soddisfatto le condizioni sopra esposte ed ovviamente entro i tempi prestabiliti.

L’istanza può essere inviata online accedendo alla piattaforma tramite i metodi di autenticazione digitale oppure per chi non ne fosse in possesso accedendo ai “Bandi e Avvisi” nella sede dei Servizi alla Persona e alla Famiglia (in viale Mameli al numero 9 e 3° piano) soltanto tramite appuntamento al numero 0721.1747916.