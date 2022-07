Boomdabash/ “Tropicana con Annalisa? Siamo suoi fan da molto tempo”

Boomdabash con Annalisa cantano Tropicana ai Tim Summer Hits 2022

Boomdabash protagonisti del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Tropicana” feat. Annalisa. La band salentina si è raccontata ai microfoni di Radio Deejay ripercorrendo la loro fortunata carriera. “Quando abbiamo dato vita al gruppo eravamo un Sound System, avevamo il nostro impianto che montavamo e smontavamo per le varie dancehall. Parliamo di vent’anni fa, quando c’era un movimento dancehall e raggae molto importante. Prima ci siamo fatti strada lì e poi siamo usciti come band musicale” – ha dichiarato Wad a nome del gruppo. Il leader ha poi parlato del nuovo singolo estivo “Tropicana” tra i tormentoni dell’estate 2022. ”

“Tropicana nasce proprio dalla nostra voglia d’estate che è in ognuno di noi, un brano connotato da una forte dimensione dance. Condividere questa nuova avventura con Annalisa, artista che stimiamo da molti anni, è per noi motivo di grande soddisfazione. Annalisa è la compagna di viaggio perfetta per questo brano” – ha detto Wed.

Boomdabash: “Tropicana? Il titolo non è un omaggio a quella canzone”

Dalla Puglia con furore. Proprio così i Boomdabash dal Salento hanno conquistato le classifiche di vendita e streaming con singoli di grandissimo successo. “È vero, abbiamo fatto tantissimi pezzi. Alcuni di questi sono hit mainstream mentre altri come “Portami con te” non sono mai passati in radio. Eppure, proprio questo brano ha fatto doppio disco di platino ed è tra i più apprezzati dai fan” – ha detto Wed. Il gruppo ha poi spiegato come e quando è anta l’idea del brano Tropicana il cui titolo non richiama alla memoria la hit del 1983 del Gruppo Italiano. “In realtà il titolo non è un omaggio a quella canzone in particolare, ma in generale a quel periodo, perché il ritornello ricorda molto gli Anni 80 e 90. Noi siamo grandi amanti del vintage, non solo musicale, e abbiamo deciso di scegliere un titolo che rimandasse a quell’immaginario” – hanno dichiarato dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni.

Non solo, hanno poi spiegato come è nata la collaborazione con Annalisa: “siamo suoi fan da molto tempo. Ci incontravamo, magari in qualche backstage, e facevamo i finti timidi, ma è da tanto che volevamo collaborare con lei e finalmente ci siamo riusciti. Questo, secondo noi, era il vestito perfetto per Annalisa. È un pezzo pieno di influenze e noi, che la seguiamo da diversi anni, abbiamo sempre notato che anche lei ha una passione per la contaminazione e per la sperimentazione musicale”.











