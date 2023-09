Boris Simanic, dramma al mondiale di basket/ Video, cestista serbo ha perso un rene dopo scontro

Il giocatore della nazionale serba di pallacanestro, Borisa Simanic, ha perso un rene. Il cestista è stato operato d’urgenza nelle scorse ore dopo che le sue condizioni fisiche erano peggiorate in maniera importante a seguito della sfida fra la sua selezione e il Sud Sudan, gara giocatasi lo scorso 30 agosto e vinta dai primi con il risultato di 115 a 83 (valevole per il mondiale di basket 2023 in corso). In quell’occasione Borisa Simanic aveva ricevuto in maniera fortuita una gomitata da parte del collega Nuni Omot, uno scontro di gioco che purtroppo ha avuto esiti drammatici per il giocatore dell’est Europa.

Subito si era capito che qualcosa non andasse, visto che Simanic è stato costretto a lasciare il campo di gioco dopo pochi secondi per il forte dolore. Una volta sottoposto a tutti gli accertamenti del caso si è scoperta la grave lesione di conseguenza il giocatore di pallacanestro è stato costretto a finire sotto i ferri d’urgenza, operato presso il Makati Medical Center di Manila, nelle Filippine. Inizialmente il serbo aveva subito un primo intervento in cui si era cercato di preservare il rene, ma viste le complicazioni i medici hanno dovuto operare una seconda volta rimuovendo l’intero organo.

MONDIALI BASKET, SIMANIC HA PERSO IL RENE: “NON SI SA COME INFLUIRA’ SULLA SUA CARRIERA”

“A causa di alcune complicazioni post operatorie, Simanic è stato operato di nuovo il 3 settembre. A causa dei cambiamenti nella vitalità del tessuto renale, è stato necessario rimuovere chirurgicamente l’intero rene. Ci aspettiamo e ci auguriamo che dopo questa operazione il decorso post operatorio proceda senza intoppi”, è il commento di Dragan Radovanović, medico ufficiale della nazionale serba.

Il Telegraf, quotidiano serbo, ha aggiunto: “Non è ancora noto come ciò influirà sulla sua salute, così come sulla sua carriera”, gettando quindi un alone sul proseguo della carriera da cestista del giocatore che milita in Spagna, fra le fila del basket Saragozza. “Gli mando un forte abbraccio e un grande in bocca al lupo”, aveva invece commentato il ct della nazionale italiana Pozzecco, dopo la notizia che Simanic avrebbe saltato la sfida con l’Italia.

