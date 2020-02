BORSA ITALIANA OGGI/ Piazza Affari attende il Pil Usa (27 febbraio 2020)

PIAZZA AFFARI ATTENDE IL PIL USA

Non mancano i dati macroeconomici rilevanti in diffusione nella giornata di oggi. Si comincia alle 9:00 con l’inflazione in Spagna a febbraio. Alle 10:00 toccherà all’indice di fiducia delle imprese e dei consumatori in Italia a febbraio. Stesso dato a livello europeo verrà diffuso un’ora più tardi. Alle 14:30 dagli Usa arriverà il dato sul Pil dell’ultimo trimestre dell’anno, insieme agli ordinativi di beni durevoli di gennaio e alle richieste settimanali di sussidi alla disoccupazione. In giornata è in programma l’emissione di Btp con scadenza fino a vent’anni e di CctEu quinquennali. A Piazza Affari si attendono i bilanci 2019 di Eni e Banca Mediolanum.

Ieri il Ftse Mib ha chiuso in rialzo dell’1,44% a 23.422 punti. Sul listino principale bene Saipem (+4,9%) e Fca (+4,6%), superiori ai punti percentuali anche i rialzi di Banca Generali (+2,1%), Bper (+2,2%), Ferragamo (+2%), Intesa Sanpaolo (+2,2%), Juventus (+2,9%), Nexi (+3,5%), Pirelli (+2,2%), Poste Italiane (+2%), Prysmian (+2,8%), Recordati (+3%), Stm (+2,3%) e Telecom Italia (+3,5%). Amplifon ha fatto peggio di tutti con un -3,6%. Male anche A2A (-1,2%). Lo spread tra Btp e Bund è rimasto sotto i 149 punti base.

