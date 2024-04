Borussia Dortmund si qualifica in semifinale se/ Risultati utili con l’Atletico (Champions, 16 aprile 2024)

BORUSSIA DORTMUND SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE: RIMONTA NECESSARIA

Mancano ormai poche ore a Borussia Dortmund Atletico Madrid, la partita che martedì 16 aprile, al Signal Iduna Park, ci dirà se il Borussia Dortmund si qualifica alla semifinale di Champions League. I tedeschi devono rimontare: sei giorni fa hanno perso 2-1 al Metropolitano, ma le cose sono andate molto meglio di quelle che erano le premesse iniziali. Un avvio pessimo con due gol subiti nei primi minuti lasciava presagire una serata complessa; poi il Borussia Dortmund si è ripreso, ha segnato un gol fondamentale e nel finale di partita ha sfiorato almeno due volte il pareggio.

Alla fine ha comunque perso, e così è chiamato a vincere per prendersi la qualificazione alla semifinale di Champions League; tuttavia la squadra di Edin Terzic ritrova il suo pubblico in uno scenario comunque abbordabile, perché si tratta di vincere con un gol di scarto per prolungare il doppio confronto dei quarti e portarlo ai tempi supplementari, e magari da lì a quei rigori che l’Atletico Madrid ha già superato contro l’Inter, agli ottavi. Il Borussia Dortmund non parte favorito stasera, ma ha certamente tutto per sovvertire il pronostico e qualificarsi alla semifinale di Champions League; ora scopriamo come.

ECCO COSA SERVE AL BORUSSIA DORTMUND: SI QUALIFICA SE…

I calcoli sulla qualificazione del Borussia Dortmund alla semifinale di Champions League non sono complicati: da tre anni poi la Uefa ha contribuito a semplificarli cancellando la regola che voleva che i gol segnati fuori casa avessero valore doppio. Di conseguenza, come abbiamo già detto, al Borussia Dortmund basta una vittoria con un gol di scarto, con qualunque risultato, per arrivare ai supplementari: può non essere un vantaggio immediato, perché con il vecchio regolamento un 1-0 giallonero sarebbe bastato per chiudere la contesa e qualificare i tedeschi.

Adesso invece, per qualificarsi alla semifinale di Champions League nei 90 minuti, il Borussia Dortmund dovrà fare di più: vale a dire, ottenere una vittoria con almeno due reti di margine per superare l’Atletico Madrid nella differenza reti. Va da sé, e questo è rimasto ovviamente identico, che pareggio o sconfitta al Signal Iduna Park porterebbero all’eliminazione; il Borussia Dortmund dunque giocherà sul filo di una partita davvero equilibrata e nella quale, come già visto all’andata, potrebbe succedere di tutto, si tratta allora di aspettare che le due squadre scendano in campo e poi valutare quello che succederà…











