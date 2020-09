Boss in incognito 2020, Renato Lenzi/ Diretta: ultima puntata con i parchi acquatici

ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA BOSS IN INCOGNITO 2020

Lunedì 28 settembre, in prima serata su Raidue, Max Giusti conduce l’ultima puntata di Boss in incognito 2020. Quella che si conclude questa sera è stata una stagione diversa e importante che ha messo in evidenza i problemi delle aziende dopo il Covid 19. Max Giusti, dopo il lockdown, con le telecamere di Boss in incognito, ha visitato quattro aziende italiane travestendosi a sua volta per entrare in azienda e vivere l’esperienza lavorativa insieme ai dipendenti. Ogni settimana, il conduttore, oltre a raccontare l’avventura del “boss in incognito” si è messo in gioco imparando l’arte dell’azienda protagonista. Dopo aver lavorato nella Cric Crock, una delle aziende leader nella produzione e distrubuzione delle patatine e degli snack, dopo aver imparato a preparare il limoncello e la mozzarella di bufala, nellla quarta ed ultima puntata di Boss in incognito 2020, Giusti toccherà con mano l’esperienza di lavorare nei parchi acquatici.

RENATO LENZI A BOSS IN INCOGNITO 2020

Renato Lenzi, Ceo di diversi parchi acquatici tra cui Zoomarine, è il protagonista della quarta ed ultima puntata di Boss in Incognito 2020. Durante la sua avventura in incognito, Renato Lenzi si travestirà e affiancherà i suoi dipendenti ascoltando anche le storie personali dei suoi lavoratori. Al suo fianco ci sarà Max Giusti che, si travestirà a sua volta, aiutando il boss due volte. Le telecamere di Boss in incognito arriveranno in azienda con un pretesto per non insospettire i dipendenti che penseranno di partecipare ad un documentario sul mondo del lavoro post lockdown. Nel corso della serata, Max Giusti e il boss in incognito avranno modo di vivere intense emozioni ascoltando anche le difficoltà dei dipendenti che faticano a vivere serenamente per le varie spese che devono affrontare ogni mese. Solo al termine dell’avventura in incognito, i dipendenti scopriranno la vera identità del boss.



