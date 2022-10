Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà scomparso per colpa di Antonino/ “Li ha visti troppo vicini e…”

Bradford Beck, il marito di Giaele De Donà scomparso per colpa di Antonino Spinalbese?

Al Grande Fratello Vip 2022 uno dei temi più discussi di questa edizione è indubbiamente quello del matrimonio tra Giaele De Donà e il marito Brad Beck. La coppia, come più volte raccontato dalla concorrente nel corso del reality, vive un amore libero e, pur essendo legati dal matrimonio, vivono spesso separati. Nonostante questo, il loro amore continua a rinnovarsi e lo dimostra anche la lettera che il marito le ha spedito in occasione del suo compleanno, festeggiato nella Casa di Cinecittà.

Sofia Giaele De Donà, "Antonino ha qualcuna che l'aspetta fuori"/ I dubbi…

Tuttavia la lettera non doveva essere l’unica dimostrazione d’amore per Giaele. Nel corso della nuova puntata di Casa Pipol su The Pipol News, l’esperta di gossip Samara Tramontana ha infatti rivelato uno scoop sul marito della ‘Vippona’: “Ho uno scoop. Sappiamo che al Grande Fratello Vip 2022 è arrivata la richiesta dal fidanzato durante il suo compleanno, che voleva farle una cosa molto grande: mandarle una rosa, un elicottero, una frase che passava con l’aereo. Però non è successo niente, e lei se lo chiede“.

Spinalbese gela Giaele De Donà: "Non mi interessi"/ "A letto con te? Dopo settimane da soli ci verrei…"

Brad Beck, marito di Giaele De Donà: “Scomparso da quando lei…“

Brad Beck, marito di Giaele De Donà, avrebbe dunque pensato in grande per il compleanno della concorrente del Grande Fratello Vip 2022. Tuttavia, come riferito da Samara Tramontana, qualcosa lo avrebbe frenato. In particolare, sarebbe piuttosto infastidito dal progressivo avvicinamento della moglie al coinquilino Antonino Spinalbese: “Lui è praticamente scomparso da quando lei si è avvicinata molto ad Antonino. Lei, anche se lunedì aveva negato completamente che non prova nulla per Antonino, è sempre con lui, è letteralmente la sua ombra“.

Spinalbese si sbilancia: "Giaele De Donà? Sono attratto da lei"/ De Pisis: "Per lui è solo una consolazione"

Il rapporto tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese effettivamente è uno dei più chiacchierati di questi ultimi giorni. Nella puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip 2022, infatti, Alfonso Signorini ne ha parlato con la concorrente chiedendole se provi un sentimento per il ragazzo. Lei ha però negato, facendo storcere il naso a molti in studio: una buona fetta di pubblico è infatti convinta che lei provi un’attrazione per Spinalbese. Attrazione che però, al momento, non sembra ricambiata. Cosa pensa realmente il marito Brad Beck di questa situazione?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol News (@thepipol_news)













© RIPRODUZIONE RISERVATA