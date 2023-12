Brando Ephrikian: “Cosa vorrei fare dopo Uomini e Donne 2023″/. “La mia famiglia era unita, ora…”

Brando Ephrikian di Uomini e Donne rivela i nuovi progetti

Il nuovo tronista di Uomini e Donne 2023 Brando Ephrikian guarda avanti e inizia a pensare al 2024. Tra pochi giorni si festeggerà l’inizio del nuovo anno e dopo lo sbarco nel dating show di Canale Cinque condotto da Maria De Filippi, Brando Ephrikian pensa ai nuovi propositi e rivela da dove inizierà l’anno in arrivo. In occasione delle festività natalizie, Brando Ephrikian ha concesso una nuova intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne 2023, dove si è raccontato a 360°, andando oltre la sua presenza nel programma Mediaset. Il tronista ha svelato i ricordi più belli legati a questo periodo dell’anno, iniziando a puntare il mirino sulle prossime avventure.

Madonna e la malattia: "Sono stata in coma indotto per 48 ore"/ "Ho dovuto quasi morire per la famiglia"

E Brando Ephrikian sembra avere le idee molto chiare sul da farsi: “Propositi per il nuovo anno? Ne ho parecchi: mi piacerebbe imparare a fregarmene del parere di terzi, eliminare il superfluo, non procrastinare…mi piacerebbe anche riprendere lo studio dello spagnolo, che ho un pò perso e trovare la mia strada in ambito lavorativo. Cosa farò a Capodanno? Avrei tante idee, ma io deciso sempre all’ultimo”. Sicuramente i fan di Brando, volto amatissimo di Uomini e Donne 2023, potranno tenersi aggiornati monitorando i profili social dell’affascinante giovane per scoprire come festeggerà l’ingresso nel nuovo anno.

Un bebè per Natale/ Il film francese su Rai 1 nel pomeriggio di oggi martedì 26 dicembre 2023

Cosa regalerebbe Brando Eprikian alle sue corteggiatrici?

Nel corso dell’intervista concessa al magazine di Uomini e Donne 2023, Brando Ephrikian ha raccontato alcuni suoi ricordi riguardanti le festività, aprendo la scatola dei ricordi. “Il Natale da piccolo mi piaceva sempre tanto perché c’era una famiglia unita con mamma, papà e quattro nonni. Ci trovavamo alla vigilia, con i regali sotto l’albero che venivano scartati a mezzanotte, ed era bello avere f’affetto di tutta la famiglia, vedere tanti sorrisi, mi sentivo felice. Ormai festeggiamo poco e mi dispiace” ha confessato Brando con un pizzico di amarezza e nostalgia alla rivista.

La vita è meravigliosa/ Il classico film di Natale torna su Rai 3 oggi 25 dicembre 2023

Non poteva mancare un pensiero di Brando Ephrikian alle corteggiatrici di Uomini e Donne 2023 Beatriz D’Urso e Raffaella Scuotto. Cosa regalerebbe loro Brando? “Cosa regalerei alle mie corteggiatrici? Un incredibile weekend da film in montagna, fatto di viste mozzafiato, sci, camini ardenti, spa, cenoni…da loro invece vorrei ricevere quello che ritengono più giusto, in modo da capire il loro modo di fare i regali e cosa pensano che mi piaccia” ha confessato Eprikian al magazine. Un pensiero che sicuramente Beatriz e Raffaella accetterebbero di buon grado.











© RIPRODUZIONE RISERVATA