Brando, la segnalazione choc sul nuovo tronista di Uomini e donne/ “Era fidanzato fino a ieri…”

Uomini e donne, segnalazione sul nuovo tronista Brando: è fidanzato?

Ieri hanno preso ufficialmente il via le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne. Il dating show di Maria De Filippi, che tornerà regolarmente in onda a partire da settembre, ha aperto le danze nella giornata di ieri con le prime sorprese. Oltre alla conferma ufficiale di Tina Cipollari e Gianni Sperti nel ruolo di opinionisti e alla rumorosa assenza di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato in studio, sono stati anche presentati i tronisti di questa edizione: Manuela, Cristian e Brando.

Tuttavia proprio sul neo-tronista Brando è emersa una segnalazione a tratti sconvolgente, che pone la sua partecipazione al dating show sotto una luce differente. La pagina Twitter Amici News ha infatti riportato gli screen di alcune segnalazioni, che lasciano intendere che il neo-tronista in realtà sarebbe fidanzato.

I messaggi choc su Brando e la presunta fidanzata

“Tutto vero ragazz, il tronista di Treviso è fidanzato. Fonti certe. Ora scrivo a Gianni e a tutta la redazione!”, si legge in un messaggio in riferimento alla partecipazione di Brando a Uomini e donne. Un’altra segnalazione cita addirittura il nome della presunta ragazza con la quale il tronista starebbe insieme: “Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata“. E ancora: “Però effettivamente lei lo taggava, invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora”.

Ancor prima dell’inizio della nuova edizione di Uomini e donne e subito dopo il primo giorno di registrazioni, emerge un’indiscrezione che fa tremare e non poco il neo-tronista. Fuori dal programma c’è realmente una ragazza ad aspettarlo? Se la segnalazione dovesse trovare conferme effettive, la sua permanenza nello show potrebbe concludersi nel giro di pochissimo tempo. Al momento, però, si tratta solo di messaggi che necessitano di conferma.

In bocca al lupo al nuovo tronista di Treviso 💀#uominiedonne pic.twitter.com/AZANuSFvMM — AMICI NEWS (@amicii_news) August 24, 2023













