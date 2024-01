Brando, Uomini e Donne/ Bacio e presentazioni in famiglia con Raffaella: poi con Beatriz…

Brando e l’esterna con Raffaella a Uomini e Donne: presentazioni con la mamma

Il momento della scelta di Brando a Uomini e Donne si avvicina e, nella puntata del 22 gennaio, il tronista è protagonista di due importanti esterne. La prima è quella con Raffaella che ha scelto di fare un passo importante presentandole la mamma. Attraverso un collegamento video, Brando conosce la mamma di Raffaella che lo ringrazia per aver permesso alla figlia di vivere momenti spensierati in un momento particolare della loro vita. Brando, invece, ammette di invidiare il bellissimo rapporto che Raffaella ha con la mamma non riuscendo ad avere la stessa confidenza con la sua. L’esterna, poi, si conclude con un bacio passionale.

In studio, Raffaella non nasconde l’emozione di ciò che ha vissuto così come Brando che conferma di stare davvero bene con Raffaella ammettendo di essere stato sorpreso anche dalla sua maturità. Raffaella, infatti, spiega di non voler essere un ripiego al punto da augurarsi che la situazione con Beatriz si rassereni. Spazio, poi, proprio all’esterna con Beatriz.

Beatriz e Brando: un’esterna per ricominciare

Dopo la durissima lite con Tina Cipollari, Beatriz ha deciso di godersi totalmente l’ultima parte del percorso a Uomini e Donne da corteggiatrice scegliendo di ricominciare con Brando con cui l’esterna si conclude con un bacio. In studio, Raffaella non reagisce al bacio spiegando di essere consapevole di non essere sola in tale percorso e di essere molto più infastidita dagli sguardi che Brando rivolge a Beatriz mentre parla con lei. Raffaella, poi, chiede al tronista se anche a Beatriz abbia fatto una dedica musicale. Il tronista rivela di aver dedicato “Casa” di Giordana Angi a Raffaella e il brano “E penso a te” di Lucio Battisti a Beatriz.

La rivelazione di Brando scatena la reazione di Raffaella: “Con questa canzone hai anticipato la scelta. Sappi che d’ora in poi, ogni volta che staremo insieme io sarò convinta che il tuo pensiero sia rivolto a Beatriz”, sbotta Raffaella con cui, poi, Brando sceglie di ballare per rasserenarla.











