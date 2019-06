Brenda Carolina Lawrence/ Favorita per la vittoria finale? (Team Pequeno, The Voice)

Brenda C. Lawrence questa sera scenderà in pista nel corso della finalissima di The Voice Of Italy 2019. La cantante gareggerà nel Team di Guè Pequeno che l’ha scelta per rappresentare il suo particolare amore per la musica. Stasera, martedì 4 giugno, scopriremo chi si aggiudicherà la prima posizione e se toccherà proprio a lei alzare l’ambito trofeo al termine della serata. Brenda Carolina Lawrence, fin dalle primissime battute ha catturato l’attenzione del rapper, molto attento e critico nel suo percorso di selezione. La giovane è nata a Cremona ma vive a Pieve D’Olmi (CR), insieme alla sua mamma e la sorella. Dopo la morte prematura del padre, che risale a circa un anno fa, ha deciso di prendersi del tempo per sé e trasferirsi altrove. Per questo motivo, da un po’ di mesi vive a Roma dove ha comunque proseguito gli studi mentre lavorava come stagista. Naturalmente in mezzo a tutto questo, l’amore per la musica è sempre rimasto nella prima posizione.

Chi è Brenda C. Lawrence?

Brenda C. Lawrence dopo alcuni mesi passati a Roma, ha deciso di fare ritorno a casa e dedicarsi totalmente alla musica. Al fianco della madre e la sorella, continua anche a studiare Lingue e Letterature Straniere in un’università online. La cantante prende lezioni di canto ormai da quasi 5 anni, oltre a lavorare come corista. Nonostante la sua giovane età (ha appena 21 anni), ha comunque già collaborato con artisti del calibro di Zucchero e Tiziano Ferro. La sua particolare vocalità è stata scoperta e messa in evidenza da Cheryl Porter. Successivamente è stata lanciata sul panorama musicale dalla Cosmophonix Production, una casa di produzione di Mantova. Per merito di questa collaborazione, è riuscita a farsi vedere al fianco di svariati personaggi di rilievo del panorama musicale italiano. Per lei la musica rappresenta il suo ossigeno e, anche se a volte può non farla stare bene per i temi trattati, scrivere testi musicali l’aiuta a scavarsi dentro e farsi conoscere nel migliore modo possibile.

Brenda C. Lawrence, il suo percorso a The Voice Of Italy 2019

Brenda C. Lawrence scrive canzoni raccontando gioie e dolori della vita. Proprio perché vuole assolutamente sfondare in questo campo, spesso scrive sia in italiano che in lingua inglese, conoscendola alla perfezione. Nel corso delle Blind Audition di The Voice of Italy 2019, la giovane si è esibita con Bitch better have my money brano interpretato da Rihanna. Durante la sua prima audizione, non ha convinto tutti e quattro i giudici. Ed infatti per lei, si erano voltati solamente Guè Pequeno ed Elettra Lamborghini. Brenda alla termine ha scelto di far parte del team del rapper. Stasera si contender la finalissima assieme ad altri tre colleghi dei rispettivi team: riuscirà a conquistare la prima posizione? L’artista è molto attiva sui social, con un profilo Instagram che segue in prima persona per aggiornare gli estimatori. Ottimo anche il rapporto con i suoi followers e spesso, riesce anche ad interagire con loro tramite commenti e “Mi piace”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA