Brian Perri, chi è il marito di Elisabetta Canalis/ Lei: “Per me c’è sempre. Ho scelto bene”

Chi è Brian Perri?

Brian Perri è il marito di Elisabetta Canalis, la ex velina di Striscia La Notizia. Un grande amore quello nato tra la showgirl e il chirurgo esperto in chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative. I due si sono conosciuti nel 2013 a Los Angeles durante una festa di amici in comune. L’incontro tra i due ha subito lasciato il segno, visto che la coppia pochi mesi dopo è convolata a nozze. Un matrimonio che ha visto la bellissima Elisabetta pronunciare il lieto si nella sua amata terra d’origine: la Sardegna. Per la precisione è stata la città di Alghero a fare da cornice al matrimonio tra i due che si sono sposati nel 2014. Un anno dopo nella loro vita è arrivata la figlia Skyler Eva, nata il 29 settembre 2015.

Scala, Virna Toppi e Nicola Del Freo si sono sposati/ Invitato anche Roberto Bolle

La coppia è più innamora che mai e non hanno mai avuto momenti di crisi. Qualcosa però è cambiato e a rivelarlo è stata proprio la Canalis. “Il sesso è importante, ma che stanchezza a volte. Ho preteso che nostra figlia dormisse nella sua camera ma ora, a quasi 6 anni, scende dal lettino e viene in mezzo a noi. La vita cambia e anche il sesso” ha confessato la bella Elisabetta.

Amici 2022/ Anticipazioni registrazione puntata 23 ottobre: Asia ancora ultima, poi la decisione del pubblico

Elisabetta Canalis: “Brian Perri è un uomo solido”

Ma chi è Brian Perri, il marito di Elisabetta Canalis? Classe 1967, Brian è nato l’11 dicembre a Pittsburgh negli Stati Uniti d’America sotto il segno del Sagittario. In America è un famoso e apprezzato chirurgo che vive lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo. È un uomo molto sportivo e ama mantenersi in forma soprattutto praticando il calcio, sport che ha praticato fin dagli anni del college. Parlando di lavoro, Brian è specializzato chirurgia ricostruttiva complessa per tumori spinali, deformità e malattie degenerative ed è inoltre attualmente coinvolto nello sviluppo di tecniche innovative di chirurgia vertebrale mini-invasiva.

Priscilla Savoldelli e Damiano Severoni, prima coppia a Il Collegio 7?/ Si coccolano...

Elisabetta Canalis è innamoratissima del suo uomo che descrive così: “Brian è un uomo solido. Viene da Pittsburgh, la città dell’acciaio, famiglia con 12 figli. Forte, responsabile, conservatore. Per me c’è sempre. Ho scelto bene”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA