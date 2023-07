Britney Spears schiaffeggiata in un ristorante/ Colpita da guardia di Victor Wembanyama (NBA)

Britney Spears sarebbe stata colpita con uno schiaffo da un membro della sicurezza di Victor Wembanyama, fenomeno NBA. Il fatto, raccontato in esclusiva dal sito TMZ, è avvenuto mercoledì 5 luglio all’interno del ristorante Catch dell’ARIA Hotel. A quanto si apprende, in seguito allo schiaffo ricevuto, la cantante avrebbe sporto denuncia alla polizia. Ma come si è arrivati allo schiaffo?

A ricostruire la vicenda è ancora una volta il sito TMZ, che riferisce come Britney Spears si trovasse al ristorante assieme insieme al marito Sam Asghari e ad altre due persone per cenare assieme a loro. Al suo ingresso, la star è stata circondata da una folla di fan. In quei momenti, Britney Spears si è accorta della presenza al ristorante di Victor Wembanyama, giovanissima stella dell’NBA, di cui è grande ammiratrice. A quel punto Britney si è avvicinata a lui per chiedergli una foto insieme e gli avrebbe dato un colpetto sulla schiena, sulla spalla destra, per attirare la sua attenzione. È a questo punto che il direttore della sicurezza della squadra dei San Antonio Spurs – che ha inserito tra le sue fila Victor Wembanyama appena il mese scorso – ha immediatamente reagito colpendola con un manrovescio. Secondo TMZ, Britney Spears sarebbe caduta a terra in seguito allo schiaffo, perdendo anche gli occhiali.

Britney Spears schiaffeggiata, spiacevole episodio al ristorante: “sporta denuncia”

Britney Spears colpita da uno schiaffo al ristorante, mentre cercava di attirare l’attenzione del giocatore NBA Victor Wembanyama. Dopo il manrovescio ricevuto dal direttore della sicurezza, la cantante sarebbe tornata al suo tavolo. Più tardi, l’addetto alla sicurezza si è avvicinato al tavolo e si è scusato per quanto acceduto, e le avrebbe detto: “capisci com’è quando sei sommersa dai fan”. Si sarebbe dunque scusato e Britney avrebbe accettato. Una fonte ha riferito a TMZ che quando l’ha schiaffeggiata, il direttore della sicurezza di Wembanyama avrebbe affermato di non sapere chi fosse.

Il team di sicurezza di Britney Spears ha trascorso del tempo con l’addetto alla sicurezza di Victor e in seguito il team della cantante ha deciso di presentare una denuncia alla polizia metropolitana per aggressione. Una fonte di TMZ precisa che si tratta a tutti gli effetti di un’indagine penale e che la polizia sta prendendo l’incidente “seriamente come un attacco di cuore”. La fonte aggiunge che il caso sarà “probabilmente” deferito al procuratore distrettuale, anche se ciò non significa che saranno presentate accuse penali.











