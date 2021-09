Britney Spears torna su Instagram/ “Ho festeggiato il mio fidanzamento, non ci credo”

Dopo una settimana dalla cancellazione del suo profilo Instagram Britney Spears ha cambiato idea ed ha deciso di tornare sul social network con delle foto del viaggio per festeggiare il fidanzamento con Sam Asghari. La cantante aveva abbandonato Instagram cancellando il suo profilo con l’intenzione di “prendersi una pausa dai social” e dopo appena una settimana è tornata sui suoi passi pubblicando delle foto per celebrare il suo recente fidanzamento.

Massimo Boldi/ "Striscia La Notizia? L'ho inventata io". La replica di Striscia

Britney Spears aveva cancellato il suo profilo il 14 settembre, dopo aver pubblicato un post di ringraziamento per chi ha contribuito al movimento #FreeBritney, per fare in modo che la donna fosse liberata dalla tutela legale che permetteva al padre di controllare la sua vita, la sua carriera e le sue finanze. L’ultimo messaggio pubblicato prima di lasciare i social era uno scritto di Vince Gowmon sui significati della parola “sapere” e una citazione di Oscar Wilde. Britney con quelle frasi sperava che “questo messaggio arrivi alle persone che sono state confuse o manipolate dal sistema. No, non siete soli. E no, non siete pazzi!”

Tommaso Zorzi "Come ho conosciuto Tommaso Stanzani?"/ 'Colpa' di Maria De Filippi...

Britney Spears celebra il suo fidanzamento

Con il suo primo post dopo la pausa di una settimana Britney Spears ha scherzato con i suoi follower ironizzando su quanto poco tempo sia riuscita a resistere senza i social network. Britney ha scritto: “Ecco alcuni scatti del mio weekend fuori porta per festeggiare il fidanzamento con il mio…Fidanzato, ancora non ci credo! Non potevo stare lontano da Instagram troppo a lungo quindi sono già tornata”.

Britney Spears aveva già annunciato la sua storia con Sam Asghari attraverso un breve video in cui mostrava l’anulare con un anello di diamanti, pochi giorni dopo la rinuncia della tutela legale da parte del padre che per 13 anni è stato supervisore della sua vita e delle sue finanze che ammontano a circa 60 milioni di dollari. Per quella occasione alla felicità della popstar si era aggiunta anche Paris Hilton, che aveva annunciato lo scorso febbraio il suo fidanzamento con l’imprenditore Carter Reum, che ha scritto “Congratulazioni amore! Sono così felice per te! Benvenuta nel club”.

LDA, figlio di Gigi D'Alessio raccomandato ad Amici 21?/ "L'invidia e la cattiveria…"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Britney Spears (@britneyspears)





© RIPRODUZIONE RISERVATA