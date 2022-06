Bruno Mastroianni, chi è filosofo prima prova Maturità 2022/ Social e web reputation…

CHI È BRUNO MASTROIANNI, TRA AUTORI PRIMA TRACCIA MATURITÀ 2022

Tra gli autori scelti per la prima prova della Maturità 2022 c’è Bruno Mastroianni, che con Vera Gheno ha scritto il libro “Tienilo acceso” da cui è stata tratta una delle tracce di oggi. Dunque, è stato proposto il tema dell’iperconnessione, nel quale il filosofo, giornalista, e collaboratore di RaiPlay come social media strategist (gestisce account social di alcune trasmissioni, come Superquark e Techetechete) discute dei rischi della rete, soprattutto per quanto riguarda la web reputation. Lui stesso afferma di avere la comunicazione come chiodo fisso. Soprattutto quando si tratta di crisi.

Laureatosi in filosofia, è anche giornalista e si occupa appunto di comunicazione digitale, ma se ne è occupato anche in ambito istituzionale, sociale e culturale. Assegnista di ricerca presso il Dipartimento di lettere e filosofia dell’Università di Firenze con la ricerca su “Comunicazione, informazione e conoscenza nella società digitale iperconnessa”, Bruno Mastroianni è anche docente esterno del Master in Pubblicità, Comunicazione e Creazione di Eventi nella stessa università. Invece all’Università di Padova insegna teoria e pratica dell’argomentazione digitale.

BRUNO MASTROIANNI E IL SIGNIFICATO DI “TIENILO ACCESO”

Bruno Mastroianni tiene corsi e conferenze riguardanti gli aspetti antropologici della comunicazione, ma anche discussioni online e sulla comunicazione in crisi, tema a cui ha dedicato due libri, Litigando si impara e La disputa felice, oltre a una serie di saggi e articoli. Presidente del comitato scientifico #InspiringPR il Festival delle relazioni pubbliche che si svolge a Venezia ogni anno, lo scrittore e filosofo fa parte anche del comitato scientifico di Fondazione Italia Digitale che ha lo scopo contribuire allo sviluppo di politiche legate al mondo digitale.

Nel libro “Tienilo acceso” parla del modo in cui le persone comunicano, anche in modo violento, causando distorsioni nelle interpretazioni e fraintendimenti. Dunque, affronta il tema dell’odio e bullismo nella comunicazione online. Il problema è che a causa di un mondo completamente iperconnesso, è difficile imparare a gestire la vita online e quella offline con la stessa attenzione. Trovare un equilibrio è quindi importante, lo si può secondo Bruno Mastroianni fare decidendo a cosa dare visibilità e cosa eliminare dalle proprie vite, senza lasciarsi sopraffare dai social e più in generale tutti gli strumenti digitali.

