Tracce svolte Tipologia B, Prima Prova Maturità 2022/ Tema argomentativo: i titoli

ATTESA PER LE TRACCE SVOLTE, PRIMA PROVA MATURITÀ 2022: TIPOLOGIA B TEMA ARGOMENTATIVO

Tipologia B, più comunemente noto come tema argomentativo, è il secondo tipo di esame previsto per la Prima prova della Maturità 2022 che comincia oggi, 22 giugno 2022, e che può abbracciare ambiti diversi: artistico, letterario, scientifico, filosofico, storico (l’unico argomento che ci sarà sicuramente in quanto pre-annunciato dalle FAQ del Miur sugli Esami di Stato), sociale, economico e financo tecnologico. Esso richiede la formulazione di riflessioni personali efficaci e, aspetto non di poco conto, non è richiesta al candidato una conoscenza pregressa dell’argomento di cui si sta parlando. Intanto, come ogni anno ha tenuto banco il toto-tracce. Ad esempio, sono molti quotati per oggi come argomenti il trentennale dalle stragi di mafia, ma anche i 100 anni dalla marcia su Roma, atto iniziale del regime fascista e il trentesimo anniversario del Trattato di Maastricht, con la nascita dell’Unione Europea.

Non va poi sottovalutata la figura di Verga, a cento anni dalla sua morte, e nemmeno quella di Pier Paolo Pasolini, che nasceva cent’anni fa. Centocinquant’anni fa moriva anche Giuseppe Mazzini, anche se tra i maturandi l’ipotesi che questo possa essere uno degli argomenti scelti per la tipologia B è decisamente remota.

TIPOLOGIA B PRIMA PROVA MATURITÀ: TRACCE 2019

Nel 2019 la Maturità per la tipologia B proponeva come prima traccia “Istruzioni sull’uso del futuro. Il patrimonio culturale e la democrazia che verrà”, un testo di Tomaso Montanari che lo stesso autore definisce “politico”, scritto per un cittadino ai cittadini, rivolgendo l’attenzione sull’importanza dei beni culturali e in generale della cultura per lo sviluppo del futuro del Paese.

La cosiddetta proposta B2, la seconda traccia della tipologia B della Prima Prova della Maturità, aveva il titolo “L’illusione della conoscenza” e proponeva uno scritto di Philip Fernbach e Steven Sloman e incentrato su come si possa passare dalla conoscenza scientifica alla produzione di armi nucleari capaci di distruggere l’umanità: dal grande progresso alla grande ignoranza. Da ultimo, vi era la proposta B3, denominata “La cultura italiana del ‘900”, di Corrado Stajano, autore e giornalista che effettuò un approfondimento relativo a tutti i fatti storici principali del ‘900, dalle due Guerre ai cambiamenti nel tessuto sociale, arrivando alla fine della vera vita contadina.

PRIMA PROVA MATURITÀ, COME SVOLGERE TIPOLOGIA B

Chi sceglie oggi la tipologia B nella prima prova della Maturità 2022, oltre a dover essere attento a non commettere banali errori di mera distrazione o di ortografia, dovrà tenere bene a mente la scaletta tipica del tema argomentativo. Si parte sempre dall’introduzione, nella quale viene introdotto il problema che sarà sviscerato e analizzato all’interno del testo. Dopodiché, si passa a esporre la propria tesi, vale a dire alla presentazione del proprio punto di vista sull’argomento, vero e proprio fil rouge dell’intero elaborato. Spazio, quindi, alle argomentazioni a sostegno della tesi del candidato, utile a entrare nei dettagli della stessa e a dare forza al pensiero di chi scrive.

A questo punto, va introdotta un'antitesi, ossia un punto di vista opposto a quello sostenuto con la propria tesi, utile ad anticipare – contrastandole – le eventuali obiezioni al proprio ragionamento. Nella confutazione di queste ultime, è d'uopo fare ricorso a fonti ufficiali, opinioni d'autore, esempi pratici. Infine, si chiude il tema con la conclusione, nella quale si suggerisce una soluzione (attuabile) al problema iniziale.











