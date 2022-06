Tracce svolte Tipologia A, Prima Prova Maturità 2022/ Analisi del testo: argomenti

TIPOLOGIA A, ANALISI DEL TESTO DALL’UNITÁ D’ITALIA AD OGGI

Tipologia A, più comunemente noto come analisi del testo, è il primo tipo di tema previsto per la Prima prova della Maturità 2022 che comincia oggi, 22 giugno 2022, e che riguarda una traccia letteraria compresa nel periodo che va dall’Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme testuali. Nell’analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far “parlare il testo” oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in relazione con l’esperienza formativa e personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio. Altresì, nell’analisi e nel commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.

Intanto, come ogni anno ha tenuto banco il toto-tracce. Ad esempio, sono molti quotati per oggi come autori di prosa Giovanni Verga, Gabriele D’Annunzio e Alessandro Manzoni, ma attenzione anche a Luigi Pirandello e Italo Svevo, assenti entrambi da più di dieci anni nella prima prova. Più defilato Primo Levi. Per ciò che riguarda la poesia, invece, in pole position troviamo Giovanni Pascoli e Giuseppe Ungaretti, seguiti a ruota da Eugenio Montale. Attenzione però a eventuali “cenerentole” dell’ultima ora, come accaduto nel 2013 con Magris e nel 2017 con Caproni.

TIPOLOGIA A PRIMA PROVA MATURITÀ: TRACCE 2019

Nel 2019 la Maturità per la tipologia A proponeva come prima traccia “Risvegli” da “L’Allegria” di Giuseppe Ungaretti, che in essa si chiede qual è il ruolo di Dio in un mondo che è in realtà governato dal male. Ai candidati fu chiesto di fare l’analisi del testo della poesia “Risvegli” e di rispondere a qualche domanda, come: “A quali risvegli allude il titolo?”.

La cosiddetta proposta A2, la seconda traccia della tipologia A della Prima Prova della Maturità, era un brano estrapolato da “Il giorno della civetta” di Leonardo Sciascia, libro che parla della forza dei tanti uomini che ogni giorno combattono la mafia mettendo a repentaglio le proprie vite. Un romanzo di denuncia, che parla della violenza e dell’intimidazione presenti in Sicilia a causa della mafia, dell’omertà di coloro che, restando in silenzio, consentono alla mafia di agire in totale libertà e dei politici, che spesso si rivelano complici della mafia e ne coprono i crimini al solo scopo di ottenere vantaggi personali.

PRIMA PROVA MATURITÀ, COME SVOLGERE TIPOLOGIA A

Chi sceglie oggi la tipologia A nella prima prova della Maturità 2022, oltre a dover essere attento a non commettere errori di mera distrazione o di ortografia, dovrà tenere a mente alcuni punti fondamentali, quali: rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della rielaborazione); capacità di comprendere il testo nel suo senso complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici; puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta); interpretazione corretta e articolata del testo.

Va da sé che divenga di fondamentale importanza sfruttare al meglio le sei ore di tempo concesse per lo svolgimento della prova d’esame e rileggere più volte il proprio tema prima di affrettarsi a consegnarlo, in modo da essere sicuri della totale bontà del proprio scritto.











