Bts si sciolgono?/ Progetto in pausa, futuro da solisti? Fan in panico

Annuncio choc dei Bts: il gruppo in pausa e possibile carriera da solisti

I Bts hanno sorpreso i loro numerosi fan con un annuncio inaspettato, lanciato attraverso un video postato sul loro canale YouTube ufficiale. I sette componenti della boy band, infatti, hanno dichiarato di volersi prendere una pausa, come riportato da Rai News. L’annuncio sconvolgente è arrivato durante una cena social della band, tra palloncini e brindisi.

Il leader della band, RM ha spiegato le ragioni che li spingono a cambiare il loro progetto musicale: “Ho pensato che i BTS fossero diversi dalle altre band, ma il fatto è che il K-pop e il sistema “idol” che lo sostiene non ti permettono di maturare. Bisogna sempre produrre nuova musica e fare qualcosa“. Una decisione, insomma, che potrebbe portare gli artisti a una nuova carriera da solisti.

I Bts raccontano i loro progetti per il futuro, dopo la pausa

I Bts hanno deciso di mettere in pausa il loro progetto musicale da band, per provare a sperimentare delle carriere da solisti: “Abbiamo sempre voluto essere il tipo di artisti ricordati dai nostri fan, e credo sia proprio questa la ragione che ci ha portati ad attraversare questo momento difficile. Adesso stiamo iniziando a pensare a essere ricordati singolarmente dai nostri fan, e trovare la nostra identità come singoli è un processo lungo e faticoso”.

Una decisione che sembra arrivare dopo una maturazione personale dei componenti del gruppo. “Dobbiamo accettare di essere cambiati… Ho bisogno di passare un po’ di tempo da solo per maturare pensieri che diventino qualcosa di esclusivamente mio. Mi sento come fossi intrappolato dentro di me”. Anche J-Hope ha insistito sulla necessità di un cambiamento radicale: “Bisogno di un cambiamento… Iniziare un nuovo capitolo“.

In ogni caso, i fan della band non devono disperare perché Jungkook ha fatto una promessa: “Ognuno di noi si prenderà del tempo per divertirci e sperimentare molte cose… Promettiamo che un giorno torneremo ancora più maturi di quanto siamo ora“. L’etichetta discografica dei Bts, Hybe, avrebbe, in seguito, ridimensionato l’annuncio della band, come riportato da Rai News. Secondo la casa di produzione, infatti, i Bts continueranno a incidere musica, sia come band, che come solisti.











