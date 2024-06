Calendario e risultati Copa America 2024/ L’Argentina inizia con una vittoria (oggi 21 giugno)

CALENDARIO E RISULTATI COPA AMERICA 2024: VITTORIA PER L’ARGENTINA

Qualche giorno dopo l’inizio degli Europei, l’estate del calcio internazionale si infiamma anche con il via alla Copa America 2024, anche se il calendario sarà tutto notturno e quindi per scoprire i risultati delle partite bisognerà essere nottambuli (oppure leggerli la mattina successiva). Ad esempio oggi, venerdì 21 giugno, gli appassionati hanno passato la mattina leggendo della vittoria per 2-0 dell’Argentina contro il debuttante Canada, piegato dai gol dei due attaccanti Julian Alvarez e Lautaro Martinez per firmare i primi 3 punti dell’Albiceleste nel girone A.

Dunque per parlare di calendario e risultati della Copa America 2024 bisogna tenere conto di orari scomodi e anche di un ritmo più blando, dal momento che le Nazionali partecipanti sono 16, a differenza delle 24 degli Europei. Ad esempio, nella notte tra venerdì e sabato si giocherà solamente Perù Cile, che completerà la prima giornata del girone A, mentre la notte successiva si passerà a due partite, che saranno Ecuador Venezuela e Messico Giamaica, valide entrambe per il girone B del torneo in programma negli Stati Uniti.

CALENDARIO E RISULTATI COPA AMERICA 2024: UNA FORMULA PARTICOLARE

In effetti, bisogna sottolineare diverse particolarità per quanto riguarda calendario e risultati della Copa America 2024, un’edizione che può essere paragonata solo a quella disputata nel 2016 per il Centenario. Infatti, la Copa America è il campionato sudamericano per nazionali, ma già da decenni si è aperta a qualche ospite, in genere per passare da 10 a 12 partecipanti. Dieci sono le federazioni della CONMEBOL, quindi in genere ci sono due invitate (di cui una è quasi sempre il Messico) per arrivare a 12.

Nel 2016 si giocò per la prima volta negli Stati Uniti (e quindi fuori dal Sudamerica) e con un format a 16 squadre, esattamente quanto rivedremo in queste settimane, con gli USA come sede e la partecipazione di tutte le 10 Nazionali del Sudamerica ma anche sei del Centro-Nord America, cioè Canada, USA, Messico, Giamaica, Costa Rica e Panama. Quattro gironi da quattro squadre ciascuna, le prime due di ogni gruppo andranno ai quarti con cui inizierà la fase ad eliminazione diretta per designare l’erede proprio dell’Argentina, che nel 2021 vinse la finale a Rio de Janeiro contro il Brasile padrone di casa.

CALENDARIO E RISULTATI COPA AMERICA 2024 (PRIMA GIORNATA)

GIRONE A

Argentina Canada 2-0

Sab 22/6 ore 2.00 Perù Cile

GIRONE B

Dom 23/6 ore 0.00 Ecuador Venezuela

Dom 23/6 ore 3.00 Messico Giamaica

GIRONE C

Lun 24/6 ore 0.00 Usa Bolivia

Lun 24/6 ore 0.00 Uruguay Panama

GIRONE D

Mar 25/6 ore 0.00 Colombia Paraguay

Mar 25/6 ore 3.00 Brasile Costa Rica











