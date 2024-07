CALCIOMERCATO INTER NEWS/ In tre in Arabia per fare spazio a Gudmundsson? (2 luglio 2024)

CALCIOMERCATO INTER NEWS, ARNAUTOVIC AI SALUTI…

Il calciomercato dell’Inter lavora per snellire la rosa e consentire a Inzaghi di lavorare con un gruppo ancora più competitivo rispetto allo scorso anno, migliorando sia i titolari che le riserve. Un legame tra l’Inter e la Saudi Pro League, iniziato la scorsa stagione, potrebbe portare a nuovi accordi significativi anche quest’estate. Dopo la cessione di Brozovic, che ha portato sollievo alle casse del club, si prospetta ora un possibile triplo accordo. Secondo le ultime notizie di calciomercato, la necessità di incassare cifre importanti spingerà l’Inter a concludere un accordo in Arabia Saudita per la tripla cessione.

Tra i calciatori in procinto di lasciare l’Inter per trasferirsi in Arabia Saudita c’è Marko Arnautovic. L’attaccante austriaco, attualmente impegnato a Euro 2024, deciderà il suo futuro subito dopo la competizione. Gli altri due nomi che verranno offerti alla Saudi Pro League sono Ionut Radu e Joaquin Correa. Il portiere romeno, reduce dal prestito al Bournemouth dove ha fatto il dodicesimo, è considerato un esubero dall’Inter, che vuole piazzarlo il prima possibile per risparmiare sul monte ingaggi. L’attaccante argentino dopo il prestito al Marsiglia non rientra più nei piani di Inzaghi.

CALCIOMERCATO INTER NEWS, IL PIANO PER GUDMUNDSSON

Il calciomercato dell’Inter può partire da queste cessioni per far spazio ad un altro acquisto importante. Dopo il portiere Martinez il club nerazzurro intende tentare di strappare al Genoa un altro pezzo pregiato come Albert Gudmundsson. I dialoghi tra le due società sono in corso, ma la trattativa sembra essersi arenata a causa delle richieste del Grifone, che insiste per una cifra di 30-35 milioni di euro, davvero molto alta per i nerazzurri che al momento non possono contare su una grande liquidità.

L’Inter, con il consenso del giocatore per il trasferimento, vorrebbe invece convincere il Genoa a un prestito con obbligo di riscatto al termine del mercato. Questo affare seguirebbe il modello di quello realizzato la scorsa estate per Davide Frattesi, quando Beppe Marotta superò la concorrenza e il centrocampista arrivò dal Sassuolo all’Inter in prestito, con l’acquisto completato dal club meneghino solo il 2 febbraio scorso. Per Gudmundsson però c’è concorrenza e temporeggiare eccessivamente potrebbe portare l’Inter fuori dall’affare.

