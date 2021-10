Bulimia, cos’è/ Tra i disturbi alimentari diffusi nei giovani “connesso ad anoressia”

In questi giorni si è parlato con sempre maggiore insistenza di bulimia e disturbi alimentari in riferimento ad una concorrente del Grande Fratello Vip, Lulù Selassié. La giovane ha manifestato alcuni sintomi tipici di questo disturbo, al punto da destare la preoccupazione di alcuni suoi inquilini. Ma che cos’è la bulimia e come si manifesta?

Il termine significa letteralmente “fame da bue”, ovvero fame esagerata. Si tratta di un disturbo che, come spiega Fondazione Veronesi, è direttamente collegato all’anoressia, ma a differenza di quest’ultima, nella bulimia c’è una perdita del controllo con una serie di preoccupazioni relative a cibo, peso e magrezza che spesso possono confondere con l’anoressia. Normalmente chi soffre di bulimia è normopeso e raramente sarà un soggetto in sovrappeso. Questo perché una delle caratteristiche di questo disturbo alimentare consiste nella cosiddetta abbuffata, ovvero mangiare molto cibo in un lasso di tempo limitato, con voracità e intensità. A questa operazione seguono i cosiddetti comportamenti di compenso, ovvero un’attività fisica esagerata o i comportamenti di eliminazione come l’atto del vomitare o l’assunzione di lassativi diuretici o altri farmaci rischiosi.

Bulimia, cos’è e come si cura: i sintomi

La bulimia colpisce sia uomini che donne di tutte le età ma è molto più comune soprattutto nelle giovani donne. Ai segnali già esposti e che possono far scattare i primi campanelli d’allarme, seguono poi cambiamenti di umore, ansia, depressione, ma anche problemi dentali e gola infiammata.

Spesso chi ne soffre tende ad agire di nascosto rendendo complicato agli altri rendersi conto dell’esistenza del problema. La diagnosi avviene attraverso un esame obiettivo approfondito che vada a controllare l’indice di massa corporea, lo stato di salute del cuore, della pelle, dei muscoli, della gola e dei denti. Un consulti da parte di un esperto in salute mentale sarà certamente utile per avere una risposta affidabile. In merito alle cause, non sono chiaramente identificate. Oltre ai fattori biologici ci sono anche pressioni sociali ed altri fattori ambientali. Guarire dalla bulimia è possibile: in che modo? Spesso si tratta di trattamenti che prevedono un supporto psicologico accompagnato dall’uso di farmaci. Importante è anche il coinvolgimento della famiglia.

