Passato il Natale e il Santo Stefano, è ormai giunto il momento di gridare “buon anno 2025!”. Fra pochi giorni saranno milioni gli italiani che si ritroveranno a tavola, ma anche in una baita in montagna, in una piazza, in un ristorante o in un locale, a festeggiare appunto l’arrivo del nuovo anno, sperando che lo stesso sia migliore rispetto a quello che giunge al termine. Molti potrebbero incontrare gente nuova proprio a capodanno, e se per caso avete in programma una serata con persone che non avete mai visto e che provengono da altri Paesi, come gli augurerete buon anno 2025?

In questo caso arriviamo in soccorso noi, visto che su questa pagina abbiamo raccolto un elenco di tutti i modi per augurare appunto buon anno 2025 in tutte le lingue più note. Partiamo da quello più semplice che si conosce di più ovvero, in inglese, lingua che potrete utilizzare con i britannici stessi ma anche con americani, canadesi, australiani e in generale con tutti i cittadini del mondo. É molto facile, visto che buon anno 2025 si traduce in Happy new year 2025, che si legge “eppi niu iar”.

BUON ANNO 2025 IN TUTTE LE LINGUE: DAL FRANCESE AL PORTOGHESE

Un’altra delle lingue più diffuse è il francese e anche in questo caso potrebbe essere comodo imparare il buon anno d’oltralpe. Il risultato è molto simile all’italiano visto che si traduce in Bonne Année, che si legge semplicemente “bon ané”, con l’accento sulla e. E in spagnolo? In questo caso gli spagnoli non usano il buono ma il “felice”, un po’ come il Natale, di conseguenza il buon anno 2025 diventa Feliz ano nuevo, che si legge “felis agno nuevo”, e che è molto simile al portoghese/brasiliano Feliz ano novo, tradotto in fèlis anu novu.

Completiamo l’elenco con un’altra delle lingue più comuni in Europa come il tedesco, e in questo caso non sarà affatto semplice augurare il buon anno 2025, di conseguenza, se già siete a conoscenza del fatto che avrete un tedesco a casa o comunque che nella vostra comitiva di capodanno ci saranno una persona proveniente dalla Germania, vi conviene prepararvi in anticipo se voleste fare bella figura.

BUON ANNO 2025 IN TUTTE LE LINGUE: DAL TEDESCO AL ROMENO

Gli auguri dalle parti di Berlino si fanno infatti così: Ein gutes neues Jahr, che si legge “ain gutes noies iar”, dove Ein sta per “un”, quindi si traduce letteralmente in “un buon nuovo anno”. Ma ovviamente il tedesco non è nulla in confronto al greco, una delle lingue meno semplici al mondo. Buon anno 2025 dalle parti di Atene si dice infatti Eutychismenos o kainourgios chronos, tutt’altro che semplice. Più facile invece l’augurio norvegese, un semplice Godt Nyttår, che si legge got nit or, mentre in slovacco o in ceco, diventa un po’ più complicato Stastny Novy Rok, che si legge scciastnì novì roc.

Restiamo nell’est Europa con gli auguri in romeno, leggasi La mulţi ani, ovvero, la mulz ani, e occhio anche al polacco, un’altra delle lingue più complicate, soprattutto da scrivere visto l’altra presenza di z, s e w. Buon anno ovviamente non rompe la tradizione e diventa Szczęśliwego Nowego Roku, che si legge sc-ceun-slivègo novègo roku. Chiudiamo con il buon anno cinese, anche se il 31 dicembre non si festeggerà il capodanno in Cina, ovvero Xīnnián kuàilè, che si legge sinnièn cuài-lo.