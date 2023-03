Byron Moreno aggredito durante torneo amatoriale/ Spintone da dietro e caduta

Torna protagonista il discusso arbitro Byron Moreno, il famoso direttore di gara che costò l’eliminazione della nazionale italiana di calcio durante il campionato del mondo del 2002. Da quell’evento il nome di Byron Moreno rimase impresso indelebile nelle menti degli italiani anche perchè più volte lo stesso fischietto è stato protagonista delle cronache sia sportive quanto non. L’ultima notizia in tal senso è riportata dall’edizione online del Corriere dello Sport, e racconta di un siparietto che è divenuto in virale in queste ore sul web e sui social. Il 53enne arbitro è stato aggredito in campo da un calciatore durante un evento calcistico non professionistico.

Byron Moreno stava precisamente arbitrando la finale del torneo amatoriale a Guayaquil, in quell’Ecuador, e non è ben chiaro cosa sia accaduto fatto sta che il direttore di gara ha subito un’aggressione alle spalle da un calciatore. Dopo il gesto l’arbitro è caduto a terra e soccorso da altri giocatori, mentre l’auto del gesto si è allontanato. Non si conosce il perchè di tale spintone, in ogni caso ingiustificabile, ma non è da escludere che l’arbitro sudamericano abbia toppato anche nell’occasione del torneo in questione.

BYRON MORENO, IL FAMOSO OTTAVO DI FINALE DEL MONDIALE 2002

Byron Moreno, come detto sopra, fu protagonista del famoso ottavo di finale dei Mondiale del 2002, la sfida fra Italia e Corea del Sud che costò l’eliminazione degli azzurri all’epoca allenati dal commissario tecnico Giovanni Trapattoni.

Nel corso del match venne espulso Francesco Totti dopo secondo giallo per presunta simulazione, oltre ad un clamoroso fuorigioco fischiato a Tommasi che gli impedì di segnare la rete che avrebbe permesso all’Italia di accedere ai quarti di finale. L’arbitro venne in seguito sospeso nel 2003 dalla sua federazione a seguito di alcuni scandali, poi arrestato nel 2010 e condannato per traffico di droga. Nel 2012 è stato estradato in Ecuador dove si trova tutt’ora.

