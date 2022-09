Cadice-Barcellona sospesa per malore tifoso/ Video: portiere lancia defibrillatore…

Stanno facendo il giro del mondo le immagini da Cadice-Barcellona, partita della Liga spagnola interrotta all’80’ per il malore di un tifoso sugli spalti. Il portiere dei padroni di casa, Ledesma, si è reso protagonista di un bellissimo gesto: si è precipitato a bordo campo per recuperare un defibrillatore e poi si è messo a correre in direzione degli spalti dove si trovava il tifoso per lanciarlo ai medici. Sono stati attimi concitati. Il punteggio era fermo sul 2 a 0 per i catalani quando il gioco si è fermato per volontà dell’arbitro. Un tifoso in tribuna aveva avuto un problema cardiaco, quindi interrompere la partita era fondamentale per consentire ai sanitari di fiondarsi in tribuna e prestare soccorso.

Nel frattempo è caduto un silenzio surreale: lo stadio era ammutolito. Ad un certo punto si vede la corsa di Ledesma, il portiere del Cadice: raggiunge il settore dietro la sua porta con una scatola tra le mani, poi con forza lo lancia in tribuna. Dopo minuti di angoscia, con i giocatori in campo sconvolti per quanto stava accadendo, l’arbitro ha deciso di farli rientrare negli spogliatoi e di fermare Cadice-Barcellona.

MALORE TIFOSO: INTERVIENE IL PORTIERE LEDESMA…

L’arbitro ha quindi deciso di sospendere la partita Cadice-Barcellona, del resto erano passati oltre venti minuti. Così l’arbitro Del Cerro ha fatto rientrare le due squadre nel tunnel, a conferma che la situazione era molto delicata. Atmosfera incredibile e surreale all’interno dello stadio, anche perché nessuno dei giocatori voleva rientrare in campo e riprendere a giocare a causa della gravità della situazione. Di fatto, la decisione dell’arbitro è stata di buon senso, perché ha consentito di definire la vicenda. Inoltre, alcuni giocatori del Cadice e del Barcellona erano sconvolti e increduli.

I media spagnoli parlano di un uomo che starebbe lottando ora tra la vita e la morte. Inoltre, Dazn ha riportato anche lo svenimento di uno dei cameraman in Cadice-Barcellona che comunque si è ripreso subito. Una serata a dir poco strana che sta tenendo col fiato sospeso migliaia di tifosi, per i quali la notizia più bella non riguarda la partita tra Cadice e Barcellona, bensì le condizioni di salute dell’uomo.

Cadiz goalkeeper Ledesma helps the person in the stands by delivering a medical kit. This is football for you. Humanity is above all. pic.twitter.com/MEx7jqCZBU — Barça (@FCB_OneTouch) September 10, 2022













