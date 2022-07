Classifica: quanto valgono le squadre di calcio?/ Barcellona cresciuta di più, Inter…

Valore delle rose che cresce sempre di più negli anni rispetto alle precedenti stagioni: nel 2022 abbiamo assistito ad un crescere, quasi esorbitante, del valore dei giocatori presenti in tutti i club del mondo. Se con la pandemia da Covid-19 si poteva pensare ad una brusca involuzione dei prezzi, non è stato così: il valore dei giocatori ed oggi è sempre più alto rispetto agli anni precedenti. Sono molte le trattative che portano i campioni a firmare a parametro zero: Pogba, ad esempio, è tornato alla Juventus dopo anni passati al Manchester United, non facendo spendere niente per il suo cartellino; oppure Angel Di Maria, sempre direzione Torino bianconera.

Gianluca Caprari: "Monza come Atalanta? Sarebbe splendido"/ "Obiettivo Nazionale"

I contratti dei giocatori aumentano sempre di più ed il costo del cartellino spesso scende a zero con i giocatori che non rinnovano i loro contratti per svincolarsi la stagione successiva, accaparrandosi il migliore prezzo d’ingaggio possibile. Così facendo, chiaramente, si alza anche il valore del giocatore e di conseguenza dell’intera rosa. Esempio lampante potrebbe essere Gianluigi Donnarumma, passato l’estate scorsa al Paris Saint Germain, per cifre di ingaggio monstre, ma sempre a parametro zero, dopo anni passati a vestire i colori rossoneri del Milan.

Gianluigi Buffon: "La Juventus deve essere protagonista"/ "Parma? Abbiamo deluso"

Valore di rose più alti secondo Transfermarkt

Il famoso sito di Transfermarkt, esperto in questioni come cartellini e carriere dei calciatori in tutto il mondo, ha pubblicato un’interessante classifica relativamente ai club che nel 2022 hanno subito un’evoluzione dell’intero ammontare dell’intero pacchetto squadra. Al primo posto di posizione il Barcellona che, senza spendere nulla, ha aggiunto al proprio roster acquisti, come Andreas Christensen e Franck Kessié; oltre Jules Koundé (arrivato dal Sevilla per 50 Mln); l’ala ex Leeds Raphinha (arrivato per 58 Mln), e Robert Lewandowski prelevato dal Bayern Monaco per 45 Mln. A seguire, dopo il Barcellona, c’è spazio per le due inglesi Arsenal e Tottenham che hanno visto il loro valore di rosa aumentare rispettivamente del 39% e 27%.

FRANCO CASALINI E' MORTO/ Basket, addio allo storico vice di Dan Peterson all'Olimpia

In Italia trova spazio al quarto posto l’Inter di Simone Inzaghi: il trasferimento dal Chelsea di Lukaku, in prestito, fa entrare di diritto la rosa di Milano in questa speciale classifica, ma subito prima delle tre squadre precedentemente dette. Non solo Lukaku, il merito di questo aumento, del 25%, lo si deve anche agli altri acquisti a zero come Onana dall’Ajax, Henrikh Mkhitaryan fino ai più giovani Bellanova e Asslani che chiaramente possono vedere il loro valore di mercato alzarsi notevolmente con il passare della stagione. Restando in Italia presenti in questa speciale classifica anche Roma e Monza con 11esimo e 12esimo posto grazie agli acquisti di Paulo Dybala, per i giallorossi, e di Matteo Pessina e Caprari per la squadra lombarda. Segue più da lontano invece la Fiorentina di Vincenzo Italiano (14esimo posto) con l’acquisto, soprattutto, di Luka Jovic dal Real Madrid.











© RIPRODUZIONE RISERVATA