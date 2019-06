Jorge Lorenzo, video caduta Gp Assen/ Motogp, pilota in ospedale per controlli

Caduta di Jorge Lorenzo in occasione delle prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda, le Fp1 del nuovo appuntamento con la stagione 2019 delle MotoGp. Una “scivolata” a dir poco dolorosa quella del maiorchino, visto che lo stesso è caduto alla curva 7 del circuito di Assen, rotolando più volte violentemente su ste stesso, fino a fermarsi sulla ghiaia. Il centauro iberico si è rialzato immediatamente subito dopo la caduta, ma zoppicando vistosamente, e dopo pochi passi si è dovuto sedersi per riprendersi dal violento impatto. Lorenzo ha subito un trauma toracico che gli ha provocato delle difficoltà respiratorie, e successivamente l’ex Ducati è stato portato presso il centro medico per ulteriori accertamenti. I dottori hanno quindi deciso per il ricovero presso l’ospedale di Assen, dove Lorenzo verrà sottoposto ad ecografie e radiografie al torace e alla schiena, per avere un quadro clinico il più dettagliato possibile. In fondo il video della caduta di Lorenzo

JORGE LORENZO, VIDEO CADUTA GP ASSEN

Alberto Puig, team manager della Honda, ha commentato la caduta dicendo: «Il colpo è stato molto forte, i medici hanno deciso di portarlo in ospedale per effettuare nuovi accertamenti. Il pilota è cosciente, anche se la botta alla schiena è stata forte. Faceva fatica a respirare. Jorge naturalmente non è contento, ma sono cose che succedono. L’importante adesso è controllare che vada tutto bene, di routine saranno fatti controlli anche agli altri organi vitali». Sorprende il fatto che per Lorenzo si tratti dell’ennesima caduta nell’ultimo periodo in sella alla sua Honda RC213V. Lo spagnolo era infatti finito a terra durante i recenti test delle MotoGp a Barcellona, e ancor prima, in occasione del gran premio di Montmelò, in Francia, dove tra l’altro aveva trascinato con se anche gli italiani Dovizioso e Valentino Rossi oltre che Vinales. Lorenzo si è lamentato più volte nelle ultime settimane circa la difficoltà nello stare in sella alla sua Honda, ed il problema, visti i continui scivoloni, dovrà essere risolto al più presto. Di seguito il video di quanto accaduto

IL VIDEO DELLA CADUTA DI LORENZO





